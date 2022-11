Ornella Muti e sua figlia vivono in una vecchia abbazia che adesso è diventata una casa spettacolare

Tutti conosciamo Ornella Muti, ma forse non avete visto alcuni dettagli della sua splendida casa: l’attrice e sua figlia vivono proprio lì!

E’ una delle dive del cinema italiano che hanno stregato il cuore del pubblico e continuano a restare icone assolute anche a distanza di diversi anni dagli esordi. Non c’è da meravigliarsi, quindi, se Ornella Muti, pseudonimo di Francesca Romana Rivelli, ha un seguito così notevole sui social. E’ proprio lì che l’attenzione dei fan viene catturata da alcuni particolari dell’abitazione che lei e la sua primogenita Naike condividono ormai da tempo.

Una strepitosa villa a due piani in stile rurale dall’atmosfera antica ed accogliente: è la casa in cui abitano la bellissima Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli. Due personalità da sempre in grado di stupire, perfino nella scelta del luogo in cui vivere. Le due magnifiche donne hanno scelto infatti una location parecchio originale ovvero una vecchia abbazia, a stretto contatto con la natura e gli animali.

Dagli scatti che le due pubblicano frequentemente sul web, non si può non restare affascinati dalla pace che si respira tra le pareti, nei giardini e nell’area dove è stata allestita una splendida piscina dove l’attrice ama rilassarsi a prendere il sole. I colori e l’arredamento richiamano uno stile contadino perfettamente in sintonia con la presenza dei tanti animali che stanno sia all’interno che all’esterno della villa: cani, maialini, gatti, che appaiono spesso nelle originali foto e nei video condivisi sui social soprattutto da Naike.

Com’è la casa di Ornella Muti: lei e sua figlia vivono in un luogo incantevole

La scelta di vivere lontano dal caos della città, circondate dal verde, si sposa alla perfezione con l’impegno di madre e figlia a favore dell’ambiente e di stili di vita sostenibili e salutari. Senza dimenticare che entrambe amano praticare yoga e tanta attività fisica.

Un ambiente così rilassante si addice perfettamente anche all’attività di meditazione che la conduttrice della prima serata della scorsa edizione del Festival di Sanremo è solita praticare. Ricordiamo, infatti, che Ornella è di religione buddhista.

I colori che prevalgono all’interno sono quelli chiari: il rosa antico delle facciate, il verde acqua dei mobili nella grande cucina in stile contadino…tutto sembra invitare alla serenità e al relax. Altro adorabile dettaglio sono le travi in legno a vista che rendono piacevolmente rustico l’ambiente. L’arredamento shabby chic e il pavimento in cotto sono la ciliegina sulla torta che danno un aspetto quasi fiabesco al tutto. La vecchia abbazia si trova in Piemonte, a Lerma, in provincia di Alessandria.

Un altro angolo di Paradiso della nostra splendida Italia!