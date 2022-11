Se fai così la tua lavatrice durerà di più e farà anche un lavoro migliore rispetto al solito. Ecco tutto quello che devi sapere: geniale!

La lavatrice è un elettrodomestico molto utilizzato nella vita di tutti i giorni. Di norma, la carichiamo e la facciamo partire almeno due volte a settimana, a seconda anche del numero di persone che compongono il nucleo famigliare.

Ad ogni modo, per farla durare più a lungo è necessario ‘prendersene cura’ regolarmente, occupandosi della sua pulizia e della sua manutenzione. In particolare, se non vuoi andare incontro a brutte sorprese e se non vuoi dire addio alla tua lavatrice prima del tempo devi fare così. In questo modo, ottimizzerai anche il suo lavoro. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Pulizia e manutenzione

Prima di vedere qual è il trucchetto geniale per far durare la propria lavatrice più a lungo, occupiamoci di un altro aspetto importantissimo collegato a questo elettrodomestico. Vale a dire la sua pulizia e la sua manutenzione. Anche questi due fattori, infatti, incidono sul funzionamento della lavatrice.

Per non andare, quindi, incontro ad una serie di brutte sorprese sarebbe opportuno igienizzare periodicamente il cassetto del detersivo e dell’ammorbidente, altrimenti i residui tenderanno a solidificarsi e si creerà anche l’ambiente ideale per la proliferazione di germi e batteri.

In secondo luogo, bisogna controllare lo stato del filtro. Anche in questo caso è bene pulirlo spesso per eliminare il problema dei cattivi odori. Lo stesso discorso vale anche per l’oblò e la guarnizione dove possono facilmente formarsi umidità e muffa. Infine, anche selezionare il corretto programma di lavaggio ci aiuterà a mantenere in salute l’elettrodomestico che funzionerà meglio e durerà, quindi, più a lungo.

Se fai così la tua lavatrice durerà di più e funzionerà meglio

Al di là degli accorgimenti sopra riportati, torniamo ora alla questione centrale del nostro articolo e scopriamo subito qual è il trucchetto geniale da mettere in atto per far durare la lavatrice più a lungo. Ti basterà seguire le nostre indicazioni alla lettera ed il risultato finale è garantito al cento per cento. Ecco che cosa devi fare.

Per assicurarsi che tutte le componenti dell’elettrodomestico siano perfettamente pulite è necessario far partire di tanto in tanto un lavaggio a vuoto a 60 gradi e versare nel cestello del detersivo 250 millilitri di aceto bianco ed un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Se vuoi anche dare alla lavatrice un profumo gradevole puoi aggiungere qualche goccia di olio essenziale alla lavanda.

In alternativa, si possono usare 150 grammi di succo di limone ed un litro d’acqua. Il risultato sarà sempre stupefacente. Insomma, così facendo l’elettrodomestico non solo sarà igienizzato a fondo, ma continuerà a funzionare per un periodo più lungo come se fosse sempre nuovo. Facile, non è vero? Provare per credere!