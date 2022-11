Aspetta il secondo figlio dal famoso attore: finalmente lo ha detto a tutti

È incinta: aspetta il secondo figlio dal famoso attore italiano! L’annuncio fa impazzire tutti di gioia: finalmente lo ha detto a tutti.

Diventa mamma bis! A distanza di poco più di due anni dalla nascita della sua primogenita, la giovanissima attrice ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa, scatenando l’immediata reazione da parte dei suoi sostenitori!

Grande gioia per tutti i fan della coppia: la giovanissima attrice aspetta il secondo figlio dal famoso attore italiano! Una notizia splendida, da come si può chiaramente comprendere, e che subito ha fatto il giro del web. L’annuncio, infatti, è arrivato qualche tempo fa sui social. E, in men che non si dica, ha letteralmente scatenato tutti. Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di un annuncio che ha reso felici tutti, ma che dall’altra parte ha letteralmente sorpreso tutti. Se non fosse stata lei a dare il dolce annuncio, infatti, nessuno mai si aspettava l’arrivo di un bebè.

L’amato attore italiano diventerà papà del secondo figlio: l’annuncio a sorpresa

Inutile dirvi che l’annuncio della sua seconda gravidanza ha letteralmente fatto esplodere tutti i gioia. Con un tenerissimo ritratto di famiglia che la ritrae insieme a suo marito e alla sua primogenita, la giovane attrice ha annuncio di stare aspettando il secondo figlio dal famoso attore italiano. Al momento, ci è dato sapere pochissimo della gravidanza. Non sappiamo, infatti, a quanti mesi stia e nemmeno che sesso è, ma si può chiaramente comprendere che la felicità della coppia è davvero alle stelle.

La famiglia di Cristina Marino e Luca Argentero si allarga ancora! Sposati da poco meno di due anni, i due piccioncini stanno per diventare nuovamente genitori!

Come si sono conosciuti Luca e Cristina?

La loro differenza d’età, diciamoci la verità, è decisamente notevole, eppure Cristina Marino e Luca Argentero sono la piena testimonianza che molto volte gli anni non contano. Loro, infatti, non solo sono bellissimi da guardare, ma non perdono occasione di mostrare quanto sia immenso e forte il legame che li lega.

Vi siete mai chiesti, però, come si sono conosciuti? Stando da quanto raccontato dai diretti interessati più e più volte, sembrerebbe che sia stato proprio il set a fare da galeotto tra loro. I due, infatti, hanno recitato insieme nel 2015 nel film ‘Vacanze ai Caraibi’ e, per volere del destino, si sono incontrati per puro caso e da lì non si sono mai più lasciati. Ad oggi, sono trascorsi diversi anni dal loro primo incontro, ma Cristina e Luca si amano sempre come fosse il primo giorno. Ora sono sposatissimi, super innamorati, mamma e papà di una splendida bambina e genitori di un altro fagottino in arrivo.

Tanti auguri a Cristina e Luca per l’arrivo del loro secondo figlio.