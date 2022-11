“Un figlio in questo mondo mi fa paura”: l’attore racconta la sua preoccupazione; le sue parole non passano inosservate.

È uno degli attori più amati del nostro Paese e si è raccontato, senza filtri, in una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Intervista nella quale ha raccontato diversi aspetti della sua vita e della sua carriera, parlando anche del suo desiderio di diventare padre.

Un desiderio che vive in lui, ma che deve fare i conti con una paura. La paura di mettere al mondo un figlio in una società come quella in cui viviamo oggi. In seguito, le parole dell’attore nel dettaglio.

L’attore parla della possibilità di avere un figlio: “L’idea mi fa un po’ paura”

Ha compiuto 50 anni lo scorso luglio ma non ha perso il desiderio di diventare papà. O meglio, non lo esclude, ma il desiderio si scontra con delle forti preoccupazioni. A parlarne è stato Gabriel Garko, intervistato da Il Corriere della Sera. In merito alla possibilità di diventare genitore, l’attore torinese ha dichiarato: “L’ho pensato tante volte e d’istinto ti direi di si, ma la società di oggi non mi piace proprio, quindi no, al momento l’idea mi fa un po’ paura”.

Una preoccupazione che Gabriel aveva manifestato anche qualche mese fa, ospite a Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin. Nello studio del talk di Canale 5, Garko ha rivelato: “Mi piacerebbe, è una cosa che non escludo non modo più assoluto. Ma la società di oggi a me non piace, quindi mettere al mondo un bambino oggi… se ci devo pensare troppo non lo faccio”

L’avventura a Ballando con le stelle

Da qualche settimana, Gabriel ha iniziato un nuovo percorso in tv, in cui sta brillando. Parliamo di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci. L’attore è uno dei concorrenti dell’attuale edizione e, in poche puntate, ha già dimostrato il suo straordinario talento in pista. Lo aveva già dimostrato lo scorso anno, quando è stato ospite della trasmissione per una sola puntata, come ‘ballerino per una notte’. Una notte è bastata per fare breccia nel cuore di Milly e della giuria, che hanno voluto a tutti costi Gabriel tra i concorrenti. In poche puntate, l’attore ha eseguito alla perfezione le diverse coreografie, nonostante uno spiacevole imprevisto: Gabriel si è infortunato ad un braccio durante gli allenamenti. Nella puntata di sabato 29 ottobre, infatti, il concorrente è sceso in pista con un tutore, che, però, non gli ha impedito di eseguire il passo a due con la sua splendida partner, la ballerina professionista Giada Lini. Inutile nasconderlo: Gabriel Garko è uno dei candidati alla vittoria finale dello show targato Rai Uno: sarà lui a salire sul gradino più alto del podio?