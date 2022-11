Forse non lo sai, ma buttare l’olio del tonno in scatola non è una buona idea e ti spiego perché

Non dovresti mai gettare l’olio del tonno in scatola: usandolo così, eviterai sprechi e farai anche un favore alla tua salute.

Ci sono diverse abitudini in cucina che crediamo corrette ma che in fondo non lo sono: una di queste è quella di buttare via l’olio del tonno in scatola. Si tratta in realtà di uno spreco che sarebbe meglio evitare, senza contare che consumarlo è un grande vantaggio per la nostra salute. Una ricerca ha infatti evidenziato che questo tipo di olio è ricco di sostanze benefiche per il corpo.

Gettarlo nel lavandino, come molti fanno, è un grosso errore anche dal punto di vista ambientale: in teoria, esso andrebbe buttato insieme agli altri olii all’isola ecologica o in un apposito punto di smaltimento rifiuti. Ciò che pochissimi sanno è che l’olio del tonno è addirittura consigliato in un regime alimentare corretto ed ipocalorico.

Lo ha rivelato uno studio svolto a Parma dalla Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA). Dalle analisi condotte su campioni di tonno in scatola da 80 grammi, conservati a diverse temperature tra i 4 °C ed i 37 °C, è stato notato che, in 13 mesi, né il tonno né l’olio avevano riportato alcuna alterazione. Non solo: è stato rilevato anche un aumento degli grassi polinsaturi nell’olio, soprattutto dei benefici omega -3, e di vitamina D. Un olio che non solo non è dannoso, ma che viene addirittura arricchito di proprietà nutritive proprio grazie alla conservazione a cui è sottoposto.

Un’ottima regola da seguire, pertanto, sarebbe quella di riutilizzare l’olio delle scatolette di tonno dando ampio sfogo alla fantasia in cucina.

Come riutilizzare l’olio del tonno in scatola: ecco qualche idea anti-spreco

Avete mai pensato a marinare il pesce con l’olio delle scatolette di tonno? Se non l’avevate mai considerata come ipotesi, sappiate che può essere davvero un’ottima idea da tenere a mente. A proposito: se volete condire pesce in scatola come sgombro, tonno e sardine, provate a fari riposare in su sughetto di olio d’oliva fresco, olio della scatoletta, sale, pepe e qualche erbetta aromatica. Il risultato vi stupirà.

Ottimo poi da usare per condire l’insalata di riso, di pasta e di altri cereali. Oppure, per condire una focaccia: in questo caso, aggiungeteci sale grosso, pepe macinato e rosmarino e il risultato sarà spettacolare. Infine, quale modo migliore di sfruttarlo se non con le bruschette? Aggiungeteci anche delle acciughe o delle verdure in padella e vi leccherete anche le dita!

Avreste mai immaginato che l’olio del tonno in scatola potesse essere un grande alleato del vostro benessere fisico? Bene, ora che lo sapete, ricordatevi di non sprecarlo e godetevi tutti i vantaggi che questo prezioso alimento è in grado di offrire.