Questo ortaggio può essere usato in tantissime ricette e contiene pochissime calorie

Dieta non vuol dire monotonia in cucina: con questo ortaggio dalle pochissime calorie, potrai preparare tantissime ricette sane e gustose!

Vuoi smaltire qualche chilo di troppo, ma ti senti scoraggiato all’idea di dover mangiare sempre le stesse cose dallo scarso sapore e senza mai sentirti sazio? Se pensi di dover rinunciare alla buona cucina per poter finalmente recuperare la linea, ti sbagli! Conoscendo i giusti alimenti, potrai gustare piatti buonissimi che non ti appesantiranno inutilmente. Come certamente saprai, le verdure sono amici preziosi per la forma fisica, ma spesso vengono bollate come cibi noiosi e poco saporiti.

Vogliamo invece suggerirvi un’idea molto utile per realizzare ricette che vi aiuteranno a tenere sotto controllo grassi e colesterolo senza rinunciare al piacere della tavola. Si tratta di arricchire il vostro menù con un ortaggio dai numerosi benefici per la salute e la vostra bellezza ovvero la bieta da costa. Un particolare tipo di barbabietola dalle foglie molto verdi e dal picciolo bianco che si ramifica in vari grumoli ricchi di fibre, le coste.

Tutte e tre le sue varietà, a costa gialla, bianca o rossa, sono una fonte preziosa di sali minerali e vitamine. Inoltre ha un potere antiossidante, grazie all’alto contenuto di acido folico, carotenoidi e luteina. Essendo ricchissima di acqua, ha anche un effetto diuretico e drenante. Soprattutto, però, contiene pochissime calorie: appena 15 ogni 100 grammi!

Nota è poi la sua versatilità in cucina: con la bieta da costa potremo divertirci a preparare tante ricette diverse senza paura di ingrassare. Scopriamone qualcuna!

Tanto gusto e pochissime calorie: la bieta da costa è un ortaggio dai mille usi ai fornelli

Prima di passare a illustrarvi il procedimento di qualche piatto con la bieta, dovete sapere come scegliere le migliori da acquistare. Controllate sempre che essa abbia le foglie intatte di un verde molto vivo. Anche il bianco delle coste deve essere bello acceso.

Se vi serve un’idea per un antipasto veloce, le biete da costa possono venirvi in aiuto: lavoratele con una pastella composta da acqua frizzante e farina e fatele friggere in olio bollente. Diventeranno delle sfiziosissime frittelle, da consumare sia calde che fredde.

Al posto di un primo piatto, potete optare per una cremosa vellutata, ideale da mangiare in inverno: fatele cuocere in brodo vegetale e, con patate e zenzero, il risultato sarà pazzesco!

Ottime come contorno, infine, le biete al forno gratinate con parmigiano e besciamella. E non è finita qui: con aglio, olio extravergine di oliva ed acciughe, potrete preparare le coste in padella, sfruttando così non solo le foglie di questo prezioso ortaggio.

Un ulteriore vantaggio della bieta da costa è che si può trovare in qualunque momento dell’anno. Nel caso in cui sia fresca, la si può mangiare anche dopo 4 o 5 giorni che l’abbiamo tenuta in frigo.

Che aspettate a provare queste delizie? Saranno un validissimo aiuto per la vostra forma fisica!