Lifting al viso per Ilary Blasi: ecco i risultati del trattamento senza trucco e filtri; le immagini della conduttrice sui social.

Una vera e propria bufera mediatica, quella che si è abbattuta su Ilary Blasi da ormai diversi mesi. Era metà luglio quando, con un comunicato disgiunto, la conduttrice Mediaset e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione, dopo ben venti anni di amore e tre splendidi figli.

Una notizia che ha sconvolto tutti: Totti e Ilary rappresentavano una delle coppie più amate del nostro mondo dello spettacolo. Oggi, mentre va avanti la battaglia legale, l’ex capitano della Roma si gode il suo nuovo amore alla luce del sole, mostrandosi in pubblico con Noemi Bocchi. Ilary, invece, non smette di aggiornare il suo profilo Instagram, condividendo con i followers alcuni momenti delle sue giornate. Dai viaggi alle cene fuori, senza dimenticare i suoi outifit, mai banali. Ma non è tutto: qualche settimana fa, l’amatissima presentatrice si è mostrata sui social senza filtri, dopo un trattamento di lifting al viso. Curiosi di vedere il risultato?

Ilary Blasi dopo il lifting al viso: la conduttrice si mostra senza filtri

Dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi è diventata sempre più social. La conduttrice de L’Isola dei famosi è super attiva su Instagram, dove ama condividere foto e video delle sue giornate. Che siano scatti lavorativi o attimi di vita quotidiana in famiglia, tutto ciò che Ilary condivide sui suoi canali social non passa assolutamente inosservato. Come non è passato inosservato uno scatto condiviso qualche settimana fa dalla splendida conduttrice che, nelle sue stories, si è mostrata senza filtri.

La Blasi si è sempre presa cura di sé e del suo aspetto estetico, dedicandosi ad allenamenti e trattamenti, per viso e corpo. E, proprio attraverso Instagram, Ilary ha voluto mostrare il suo viso senza alcun filtro e senza make up subito dopo il trattamento di lifting al quale si è sottoposta. “No filtri”, ha scritto la conduttrice come didascalia dell’immagine, nella quale è possibile ammirare i risultati del trattamento beauty scelto dal volto di Canale 5. Un risultato che non possiamo che definire straordinario: pelle levigata ed uniforme, oltre che super luminosa. Date un’occhiata:

Come sottolineato dalla conduttrice stessa in un’altra story, si tratta di un trattamento effetto lifting immediato. Ed Ilary, infatti, ha immediatamente mostrato i risultati della procedura utilizzando lo specchietto retrovisore della sua auto, che ha ripreso col cellulare. Che dire, un trattamento estetico che non ha fatto altro che mettere in risalto l’innegabile bellezza della conduttrice. Se siete curiosi di scoprire di più sui suoi allenamenti, la sua beauty routine e i suoi incredibili look, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete.