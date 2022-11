Mischia insieme succo di limone, sale e bicarbonato e guarda cosa succede: con soli 3 ingredienti fai una magia!

Mischia insieme succo di limone, sale e bicarbonato di sodio e guarda che cosa succede: con soli 3 ingredienti fai una vera magia!

Aceto, sale, limone e bicarbonato di sodio, si sa, sono degli ingredienti utilissimi non soltanto in cucina. Spesso, infatti, possono esserci di grande aiuto anche per risolvere una serie di seccanti problemi che riguardano le faccende domestiche.

A tal proposito, quest’oggi andremo a svelarti un trucchetto a dir poco geniale per sbarazzarti di una bella seccatura. In particolare, non dovrai fare altro che mischiare insieme del succo di limone, un po’ di sale ed un pizzico di bicarbonato di sodio ed il risultato finale è garantito al cento per cento. Hai già capito a che cosa serve questo rimedio portentoso? Continua subito a leggere il nostro articolo e lo scoprirai. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi!

Mischia insieme succo di limone, sale e bicarbonato

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, per fare le pulizie di casa non bisogna per forza utilizzare detersivi, detergenti ed altri prodotti chimici. Spesso la soluzione migliore per eliminare i problemi domestici è quella di ricorrere ad alcuni rimedi fai da te efficaci al cento per cento.

A tal proposito, quest’oggi ti mostreremo come sbarazzarti di una bella seccatura mischiando insieme succo di limone, sale e bicarbonato di sodio. Vedrai, con solo questi 3 semplici ingredienti farai una vera magia. Provare per credere! Ma ora bando alle ciance e cominciamo!

Con soli 3 ingredienti fai una magia!

Se sei arrivato fin qui a leggere il nostro articolo, allora vuol dire che anche tu sei sempre alla ricerca di utili trucchetti e rimedi fai da te per svolgere le faccende domestiche alla perfezione senza dover per forza utilizzare prodotti chimici spesso troppo aggressivi.

Ebbene, quest’oggi ti mostreremo come fare una magia usando soltanto succo di limone, sale e bicarbonato. Vedrai, se farai come ti dico non avrai più nulla di che preoccuparti. Per prima cosa, però, procurati tutto il materiale occorrente:

acqua bollente;

succo di limone;

1 cucchiaio di sale fino;

2 cucchiai di bicarbonato di sodio.

Una volta reperito tutto ciò di cui avrai bisogno, prendi una bacinella, versaci dentro l’acqua calda ed unisci un po’ di succo di limone, un cucchiaio di sale fino e 2 di bicarbonato. Mescola bene ed immergici dentro le spugne che usi per pulire il bagno. Lascia tutto in ammollo per una notte intera e vedrai che magia!

Al tuo risveglio le spugnette saranno tornate come nuove e soprattutto non emaneranno più quell’odore sgradevole che ti faceva venire il voltastomaco. Per potenziare l’effetto puoi anche aggiungere al mix un po’ d’aceto. Mentre per eliminare soltanto le macchie puoi utilizzare semplicemente una soluzione a base di acqua cala e succo di limone.