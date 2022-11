Ormai la tavoletta del wc è di quel giallo orribile ma così puoi farla tornare bianca e splendente

Ormai la tavoletta del wc è di quel giallo orribile, ma niente paura perché così puoi farla tornare bianca e splendente come mai prima d’ora!

Pulire il bagno alle volte può essere davvero ripugnante! Bisogna di fatto sfidare germi, batteri, cattivi odori e chi più ne ha più ne metta. Se poi la tavoletta del wc è ormai diventata di quel colore giallo orribile hai fatto poker!

Ma niente paura, perché quest’oggi ci pensiamo noi a renderti la vita un po’ più facile. Nei prossimi paragrafi, infatti, ti sveleremo un trucchetto facile e allo stesso tempo efficace al cento per cento per risolvere questo problema fastidiosissimo e rivoltante. Sei curioso di saperne subito di più? Allora basta perdere altro tempo prezioso e cominciamo!

Mai più tavoletta del wc gialla

A proposito di faccende domestiche e di pulizia del bagno, quest’oggi vogliamo proprio svelarti un trucchetto facilissimo e super efficace per far tornare la tavoletta del wc di un colore bianco brillante come se fosse nuova. Se, infatti, credevi che l’unica soluzione al problema fosse quella di sostituirla ti sei sbagliato di grosso.

Già, perché in realtà ci sono diversi rimedi casalinghi con cui farla tornare agli antichi splendori. Ancora non ti sembra vero? Allora continua subito a leggere il nostro articolo e scopri tutto quello che c’è da sapere a riguardo. Quando vedrai il risultato finale resterai a bocca aperta.

Così puoi farla tornare bianca e splendente

Se sei arrivato fin qui a leggere il nostro articolo allora significa che quello della tavoletta del wc ingiallita è un problema che riguarda anche il tuo bagno. Ma niente paura, perché con questi semplici rimedi potrai finalmente dire addio a tutti i tuoi guai senza dover sostituire la tavoletta stessa. Ecco alcuni metodi efficaci al cento per cento per farla tornare bella bianca e splendente come se fosse nuova:

sale: ha una funzione sgrassante ed abrasiva ed è quindi molto utile contro le macchie. Mischialo con l’acqua e lascia agire per almeno un’ora. Inoltre, ti aiuterà anche ad assorbire i cattivi odori;

ha una funzione sgrassante ed abrasiva ed è quindi molto utile contro le macchie. Mischialo con l’acqua e lascia agire per almeno un’ora. Inoltre, ti aiuterà anche ad assorbire i cattivi odori; aceto, sale e limone: fai bollire 200 millilitri di aceto ed aggiungi anche del succo di limone. Raggiunto il punto di bollore, spegni il fuoco ed unisci un pizzico di sale. A questo punto, immergi nella soluzione una spugna leggermente abrasiva e sfrega la tavoletta. Lascia agire 40 minuti e addio macchie;

fai bollire 200 millilitri di aceto ed aggiungi anche del succo di limone. Raggiunto il punto di bollore, spegni il fuoco ed unisci un pizzico di sale. A questo punto, immergi nella soluzione una spugna leggermente abrasiva e sfrega la tavoletta. Lascia agire 40 minuti e addio macchie; sapone di Marsiglia: vanta delle ben note proprietà smacchianti, pertanto può essere efficace anche per sbiancare la tavoletta del wc ingiallita;