Se non hai idea di cosa cucinare per cena questa sera puoi dare un’occhiata a queste polpette deliziose

Se non hai proprio idea di che cosa cucinare per cena questa sera puoi dare un’occhiata a queste polpette deliziose. Provale, sono buonissime!

Quella delle polpette è una preparazione semplice e allo stesso tempo deliziosa che appartiene alla tradizione culinaria di ogni famiglia italiana e non solo.

Tutte le mamme e le nonne di casa conservano e custodiscono, di fatto, la loro personalissima versione. Già, perché si possono fare davvero con qualsiasi ingrediente: con la carne, le verdure, i legumi, il formaggio, il pane, il pesce e chi più ne ha più ne metta.

Ecco perché se non sai proprio che cosa cucinare stasera per cena con le polpette farai di sicuro contenti tutti. Sia i grandi che i piccini. Ma ora bando alle ciance e andiamo subito a scoprire qualche idea super sfiziosa per cucinare delle polpette stratosferiche. Sei pronto a partire?

Se non sai cosa cucinare prova queste polpette deliziose

Come ti abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, quest’oggi andremo a suggerirti qualche idea super sfiziosa per preparare delle polpette a dir poco deliziose. Se, quindi, sei stufo della solita versione con la carne sei capitato nel posto giusto perché quelle che andremo a svelarti sono delle ricette diverse dal solito, capaci di conquistare tutti. Anche i palati più esigenti.

Se, infatti, pensi che quella delle polpette sia una preparazione scontata oppure banale ti sbagli di grosso. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi e poi mi dirai!

Qualche sfiziosa idea

Dopo questa lunga ma quanto mai doverosa premessa, è finalmente arrivato il momento di svelarti qualche idea super sfiziosa per preparare delle polpette deliziose. Vedrai, se seguirai i nostri consigli di sicuro potrai fare un vero figurone davanti ai tuoi ospiti e non solo. Ebbene, se non sai che cosa cucinare per cena prova queste polpette:

zucca, patate e mozzarella: perfette per l’autunno, non dovrai fare altro che preparare un impasto con zucca e patate lesse, nascondere al centro della polpetta qualche cubetto di mozzarella, ripassare tutto nel pangrattato e friggere nell’olio bollente;

perfette per l’autunno, non dovrai fare altro che preparare un impasto con zucca e patate lesse, nascondere al centro della polpetta qualche cubetto di mozzarella, ripassare tutto nel pangrattato e friggere nell’olio bollente; ceci e pecorino romano: ecco un’altra ricetta vegetariana piena di gusto. Ti basterà fare le polpette con i ceci precotti, aggiungere una generosa grattata di formaggio, un uovo, qualche aroma, ripassare nel pangrattato e friggere;