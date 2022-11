Stai molto attento a questi segni perché in amore possono diventare estremamente pericolosi. Guarda di chi stiamo parlando.

M’ama o non m’ama… recitava un celebre ritornello. Ebbene, quest’oggi vogliamo occuparci proprio d’amore. Non dell’amore in generale, ma di un particolarissimo aspetto di questo sentimento.

Nello specifico, vogliamo svelarti quali sono i segni zodiacali più pericolosi nelle relazioni di coppia. Fai, quindi, molta attenzione perché ne combinano davvero di tutti i colori. Riesci ad immaginare di chi stiamo parlando? Ebbene, se ti sei fatto qualche idea e vuoi scoprire se hai ragione continua subito a leggere il nostro articolo di oggi. Ne saprai sicuramente di più nei prossimi paragrafi.

I segni pericolosi in amore

In amore vince chi fugge, M’ama o non m’ama, Al cuor non si comanda e chi più ne ha più ne metta. Insomma, sono davvero tantissimi i modi di dire che si riferiscono a questo nobile sentimento. Tuttavia, non dobbiamo in alcun modo dimenticare che a volte anche l’amore può trasformarsi in qualcosa di negativo.

Ad ogni modo, non stiamo parlando di crimini passionali o di altri tristi avvenimenti di cronaca, ma di quegli episodi in cui amare ed essere amati può avere dei risvolti un po’ seccanti. Pensiamo ad esempio alla gelosia, seppur con gli opportuni limiti, oppure a piccole vendette e perfide ripicche. Insomma, ci siamo capiti! Amare alle volte può diventare una questione alquanto ‘pericolosa’. A tal proposito, andiamo subito a vedere quali sono i segni più pericolosi in amore.

Fai attenzione a questi segni

Dopo questa lunga ma quanto mai doverosa premessa, è finalmente arrivato il momento di scoprire quali sono i segni zodiacali più pericolosi in amore. Questi, infatti, se ci si mettono possono diventare davvero ‘spietati’. Hai già capito di chi stiamo parlando?

Ebbene sì, tra questi c’è anche il Cancro. Sebbene questo segno sia in realtà molto dolce e sensibile, se stuzzicato non ha certo paura di difendersi. Allo stesso modo, anche la Bilancia se ferita sa tirare fuori gli artigli diventando addirittura cattiva. I Pesci, invece, possono rivelarsi cinici e manipolatori, ma solo se si fanno soffrire.

Arriviamo, infine, ai più pericolosi di tutti. Stiamo parlando dei Gemelli e dello Scorpione. I primi non perdonano mai e sanno spingersi al punto tale da diventare crudeli e manipolatori. Per quanto riguarda lo Scorpione, che è in assoluto il segno zodiacale più spietato in amore, bisogna dire che è sempre pronto ad attaccare per primo anche se non gli è stato fatto nulla, proprio per via della sua natura. Il nostro consiglio? Meglio stargli alla larga!