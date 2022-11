In genere questo segno zodiacale è di buon umore, ma non dirgli mai queste cose: lo faresti infuriare

Tendenzialmente hanno un bel carattere, ma guai a dirgli queste cose: questo segno zodiacale non riesce proprio a tollerarle.

Ogni persona che incontriamo nel corso della nostra vita, esattamente come noi, ha i suoi punti deboli. Anche coloro che sono noti per una certa solarità ed una predisposizione naturale al buon umore, hanno dei tasti che è meglio non toccare se si vogliono evitare discussioni accese. Per intuire in anticipo quali sono le cose da non dire mai ad alcune persone, possiamo ricorrere ai suggerimenti dell’astrologia.

Per chi ci crede, ciascun segno zodiacale sarebbe insofferente nell’ascoltare determinate esternazioni su alcuni argomenti in particolare. Anche se si tratta di consigli e pareri espressi a fin di bene. Pur sapendo che le vostre parole sono dettate dall’affetto che avete nei loro confronti, non riusciranno proprio a trattenere la rabbia e inizierete a litigare.

C’è un membro dello zodiaco, ad esempio, che è molto sensibile a certe frasi: se qualcuno osa fargli notare certe cose, la sua natura allegra e sorridente potrebbe cambiare improvvisamente e renderlo una vera furia. Parliamo del Sagittario, l’arciere delle stelle, appartenente all’elemento del Fuoco e che comprende i nati dal 22 novembre al 21 dicembre.

Cosa non dire mai al segno zodiacale del Sagittario: si arrabbierebbe tantissimo

Chiunque abbia nel proprio entourage qualcuno del Sagittario sa bene che si tratta di persone molto ottimiste e dotate di uno spirito avventuroso. Amano moltissimo la libertà, l’indipendenza e talvolta anche passare del tempo in solitudine. Guai perciò a cercare di limitarle in questo senso. Questo segno vuole essere in pieno controllo della propria vita e mal sopporta chi vuole imporgli le proprie decisioni.

E’ inoltre un grande sognatore, un idealista e, se ti innamori di un Sagittario, dovrai essere disposto a comprendere anche i suoi momenti di isolamento. Non riesce a mantenere la calma se qualcuno tenta di dissuaderlo dai suoi sogni ed obiettivi per il futuro. Vuole sentire che le persone attorno a lui lo supportano e lo incoraggiano a conseguire le mete che si propone. Preferisce che gli si permetta anche commettere errori piuttosto che ascoltare frasi negative.

Dotati di uno spiccato altruismo, i Sagittario sono molto attenti a come ti comporti con il prossimo e non esitano a manifestare il loro disappunto se ti mostri troppo severo verso gli altri. I centauri dello zodiaco non sopportano affatto la maleducazione e la mancanza di rispetto, né verso sé stessi né verso le persone a loro care, che non esitano a difendere a spada tratta.

Ora sai cosa devi assolutamente evitare di dire o fare con un Sagittario se non volete farvelo nemico. Se invece appartieni proprio a questo segno, ti ritrovi in questa descrizione?