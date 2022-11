Le macchie di vino rosso scompariranno completamente dai tuoi tessuti con questo metodo veloce ed economico; il trucchetto che non tutti conoscono.

Sorseggiare un calice di vino è uno dei piaceri della vita, ma che può ‘nascondere’ una grande insidia. Ammettiamolo: tra le macchie più odiose per i nostri tessuti ci sono proprio quelle di vino rosso! Macchie che spesso interessano le tovaglie da tavola, ma la gustosa bevanda finisce spesso anche su camicie, pantaloni e tessuti vari. Cosa fare quando accade?

Ebbene, senza farti prendere dal panico, sappi che esistono diversi metodi ‘casalinghi‘ per risolvere il problema in men che non si dica. I classici rimedi della nonna che, anche in questa occasione, si rivelando utilissimi per fare i conti con questa macchia, tra le più ostinate di sempre. Per dire addio all’antipatico alone rosso potrai utilizzare un ingrediente che avrai sicuramente a casa, nello specifico in cucina. Curiosa di sapere di cosa si tratta e come procedere per smacchiare il tuo tessuto e farlo tornare come nuovo? Let’s start!

Addio alle macchie di vino rosso sui tessuti bianchi: ti serve solo questo

Abbiamo parlato più volte di come alcuni alimenti, oltre ad essere buonissimi, si trasformino anche in validi alleati nelle pulizie domestiche. Anche alcune bevande, come la coca cola, hanno degli usi alternativi impensabili, che possono davvero salvarti in diverse occasioni. E a proposito di bevande, oggi ti parliamo di un altro magico amico del pulito, che è ottimo non solo da bere.

Si, parliamo proprio del latte, buonissimo da bere, ma non solo: grazie al suo potere smacchiante, ti aiuterà ad eliminare anche le macchie più resistenti, come quelle di vino rosso. Come procedere? Innanzitutto è bene precisare che, quando un tessuto si macchia di vino, è consigliato agire il prima possibile, affinché la macchia non si secchi. Quando il vino cade sulla tua camicia bianca, tampona immediatamente la macchia con della carta assorbente e, successivamente, versa del latte sul tessuto. Attendi circa un’ora finché non ti accorgerai che il tuo tessuto è totalmente sbiancato, come nuovo! Un metodo veloce e pratico, ideale soprattutto in caso di macchie su tessuti bianchi, quelle davvero terribili da vedere! Il potere smacchiante e sbiancante del latte ti aiuterà a far tornare i tuoi vestiti o le tue tovaglie come nuove e il piccolo ‘incidente’ col vino sarà solo un ricordo. Capita spesso, dopo il lavaggio in lavatrice, di tirar fuori le tovaglie a rendersi conto che gli aloni delle macchie di vino sono ancora lì, sbiaditi ma non rimossi del tutto: con questo piccolo trucchetto avrai risolto il tuo problema per sempre. E non è tutto!

Il latte sempre essere perfetto anche per rimuovere i segni della penna sui nostri vestiti. Che ne dici di provare?