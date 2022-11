Ogni stanza della tua casa avrà un profumo stupendo se usi questo trucchetto facilissimo. Guarda un po’ con i tuoi stessi occhi: incredibile!

Nella vita di tutti i giorni casa nostra è messa a dura prova per quanto riguarda ordine e pulizia. Con i bambini piccoli, gli amici a quattro zampe, i vari cambiamenti climatici e chi più ne ha più ne metta, tenere tutto sotto controllo può essere una vera impresa.

Allo stesso modo, anche gli odori che caratterizzano la nostra abitazione spesso possono risultare tutt’altro che piacevoli. Non sempre, infatti, c’è odore di bucato pulito e di pane appena sfornato. Che cosa fare, quindi, per risolvere questo problema in poche semplici mosse? Al di là dei soliti deodoranti spray e dei classici profumi per l’ambiente e possibile ricorrere anche a questo trucchetto facilissimo. Provalo anche tu e vedrai che risultato!

Come abbiamo anticipato, mantenere la casa pulita e profumata soprattutto quando si lavora a tempo pieno può risultare tutt’altro che facile. Ad ogni modo, se vuoi mandare via i cattivi odori in poche semplici mosse sei capitato nel posto giusto.

Quest’oggi, di fatto, andremo a svelarti un trucchetto facile facile che farà di sicuro al caso tuo. Fai, quindi, molta attenzione perché stiamo per mostrarti come avere tende sempre perfettamente profumate senza doverle neppure lavare. Sei curioso di saperne subito di più? Allora bando alle ciance ed entriamo nel vivo del nostro articolo. Di sicuro non te ne pentirai!

Il trucchetto facilissimo

Ebbene, per avere ogni stanza della casa sempre bella profumata puoi provare ad adottare questo trucchetto facilissimo che ha a che fare con la pulizia delle tende. In questo modo, senza neppure doverle lavare, emaneranno un odore semplicemente irresistibile. Guarda un po’ qua che cosa devi fare.

In partica, non dovrai fare altro che procurarti i seguenti ingredienti:

500 millilitri di acqua distillata;

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio;

4 gocce del tuo olio essenziale preferito.

Una volta reperito tutto l’occorrente, fai sciogliere il bicarbonato di sodio nell’acqua ed aggiungici dentro l’olio essenziale del tuo aroma preferito. Mischia per bene e travasa la miscela in un contenitore spray. Chiudi il tappo ed agita energicamente. A questo punto, non ti resterà che spruzzare la soluzione sulle tende e la stanza profumerà di buono e di pulito.

In alternativa, puoi anche preparare un infuso profumato, metterlo in un pentolino ed adagiarlo su un ripiano all’interno della camera. Così facendo, il suo aroma si esalerà per tutta la casa. O, ancora, puoi far essiccare sul calorifero le bucce degli agrumi. Si ricorda, tuttavia, che questo trucchetto non può in alcun modo sostituire una pulizia approfondita degli ambienti ed un regolare lavaggio delle tende.