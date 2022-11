Sanno come uscire dalle situazioni complicate: questi segni zodiacali sono i più astuti

Questi sono i segni più astuti di tutto lo Zodiaco: sono coloro che sanno uscire anche dalle situazioni più complicate.

C’è chi è particolarmente ingenuo e chi, per via della sua incredibile bontà, cade sempre in tranelli o, addirittura, riceve spesso delle delusioni, ma diteci la verità: avete mai avuto l’opportunità di conoscere quei segni che sono particolarmente astuti? Si tratta di una dote che, ovviamente, va di pari passo con l’intelligenza, ma che in certi casi può superarla e confondersi con la furbizia. Insomma, chi è astuto sa sempre come uscirsene da qualsiasi situazione, persino quella più complicata.

Dopo i segni zodiacali più amabili, non possiamo assolutamente non parlare di loro: quelli più astuti! Vi è mai capitato di avere a che fare con qualcuno di loro? Se la risposta dovesse essere positiva, allora convenite con noi nell’asserire che questo tipo di persone sono abilissime a ‘scappare’ da qualsiasi situazioni. E, soprattutto, ad uscirne.

Immaginate insieme a noi di Universomamma questa situazione: avete appena ‘sgamato’ il vostro partner a fare qualcosa che non doveva fare, ma lui ha saputo immediatamente trovare la scappatoia e trovare una giustificazione, che cosa fate? È proprio questo quello che fa la persona astuta e che, in men che non si dica, gira la frittata a suo favore. Quali sono, però, quei segni zodiacali più predisposti a questo comportamento?

Quali sono i segni zodiacali più astuti dello Zodiaco? Con loro devi fare molta attenzione

Per quanto l’astuzia può essere considerato un vero e proprio pregio che non bisogna assolutamente prendere sottogamba, non si può fare a meno di sottolineare quanto occorra fare davvero attenzione a queste persone. Questi, come dicevamo poco fa, sono abilissimi a girare la frittata in una discussione e ad uscire da qualsiasi situazione complicata, pertanto è normale che bisogna guardarsene davvero bene. Certo, questo non vuol dire affatto che le persone astute siano cattive o che siano solite agire con malizia, assolutamente no. Detto questo, però, non possiamo assolutamente nascondere che tante volte la loro astuzia può letteralmente salvarli.

Siete curiosi di sapere quali sono quei segni zodiacali più astuti?

Toro: si può dire che chi è nato sotto questa stella si buono come il pane e non sia per nulla disposto a fare del male a chi gli sta intorno, ma non si può affatto dire che non sia astuto. Se conoscete qualcuno che appartiene a questo segno, state certi che non saprete mai se sta mentendo oppure no: è abilissimo a trovare una scappatoia in qualsiasi momento; Gemelli: anche voi, cari amici, siete piuttosto astuti. Che sia una scusa bella pronta o la capacità di uscire da qualsiasi situazione difficile, chi è nato sotto questa stella non perde occasione di poter dimostrare questa ‘dote’.

Vi sareste mai immaginati che sarebbero stati proprio questi tre i segni più astuti?