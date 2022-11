Valeria Marini vuole un figlio a tutti i costi: “Ho pensato come fare”; la confessione della showgirl non è passata inosservata.

Un vero e proprio vulcano di simpatia e fascino. Valeria Marini è una delle showgirl più apprezzate della storia del nostro piccolo schermo, dove è diventata famosa nei primi anni Novanta grazie al ruolo di primadonna al Bagaglino. Una carriera ricca di successi, quella di Valeria, che oggi continua nel programma del venerdì sera di Rai Uno, Tale e Quale Show.

La showgirl è, infatti, una delle concorrenti della nuova edizione dello show condotto da Carlo Conti: da Shakira a Marylin Monroe, ogni settimana la Marini si cimenta nell’arte dell’imitazione, vestendo i panni di una star della musica. Carriera straordinaria a parte, però, Valeria non ha abbandonato un altro suo grande sogno, quello di diventare madre. A raccontarlo è stata proprio lei a Verissimo, dove è stata ospite qualche mese fa. Ecco cosa ha rivelato a Silvia Toffanin nel corso dell’intervista.

Valeria Marini e il desiderio di un figlio: “Non ho mai abbandonato il sogno di diventare madre”

Un’intervista senza filtri, quella rilasciata da Valeria Marini a Verissimo, lo scorso Gennaio. La showgirl è stata ospite del talk show di Canale 5 subito dopo la sua avventura al GF Vip 6: in studio con lei dalla Toffanin, infatti, c’era anche Giacomo Urtis, con cui formava un concorrente unico nella Casa. Con la sua solita schiettezza, la Marini si è raccontata a 360 gradi, rivelando a Silvia di avere sempre dentro di sé il desiderio di diventare mamma. La stessa conduttrice di Verissimo ha ricordato che, in tutte le interviste, Valeria ha sempre parlato di questo suo forte desiderio. Che non ha abbandonato nonostante le numerose delusioni dal punto di vista sentimentale.

“Non ho abbandonato il sogno di diventare mamma, perché diventare mamma, essere genitore è la cosa più bella del mondo. Rimane sempre il sogno nel cassetto, speriamo che si riesca a realizzare”, sono state le parole della Marini, che ha aggiunto: “Non bisogna abbandonare questo desiderio perché i figli sono il futuro, non bisogna mai abbandonare, con qualsiasi mezzo e qualsiasi strada sia”.

A questo punto, la Toffanin ha rivolto all’ospite una domanda diretta: “Hai pensato concretamente a come potresti fare?”. E la risposta di Valeria non si è fatta attendere: “Ho pensato, non lo dico per scaramanzia. Quando diventerà concreto verrò da te a raccontartelo, in esclusiva”.

Non è mancata una parentesi scherzosa, targata Giacomo Urtis: “Facciamolo insieme un figlio a questo punto”, ha proposto il noto chirurgo all’amica. “Tuo padre sarebbe felice”, ha replicato Valeria tra i sorrisi. E voi, state seguendo l’avventura di Valeria Marini a Tale e quale Show?