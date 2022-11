Ti lasceranno a bocca aperta se li usi così: non te lo hanno mai detto ma i fondi di caffè sono davvero eccezionali, risultato incredibile!

Di sicuro anche molti di voi non riescono ad alzarsi dal letto al mattino senza una buona tazza di caffè fumante. Ma, un momento, cosa ne fate dei fondi? Non diteci che li buttare via perché non conoscete le loro straordinarie proprietà! Da questo momento cambierete abitudini, questo è certo. Non te lo hanno mai detto, ma se usi così i fondi di caffè ti lasceranno a bocca aperta: risultato eccezionale!

No, non vogliamo farvi concimare le piante o eliminare i cattivi odori, anche se si tratta comunque di due opzioni valide e senza dubbio utilissime. Ciò che in molti ignorano è che i fondi di caffè possono rivelarsi preziosi alleati anche per la cura della nostra bellezza e del nostro benessere. Oggi vi sorprenderemo: lo avreste mai immaginato?

Fondi di caffè, non buttarli via: usali così e resterai a bocca aperta, che risultato incredibile!

Alcuni di noi hanno prodotti di ogni genere pensati per la cura del personale. Creme, sieri, lozioni, con le funzioni più differenti e pensati per determinati tipi di pelle ed esigenze. A tutti, però, di tanto in tanto, serve un’accurata pulizia del viso che vada a eliminare ogni traccia di cellule morte e a purificare a fondo i pori.

Allo stesso tempo ci occorre qualcosa che lasci l’epidermide vellutata, luminosa ed elastica, che ci aiuti a contrastare il passare del tempo e che ci faccia sentire freschi come una rosa. I fondi di caffè sono la riposta: usateli come vi spieghiamo nel prossimo paragrafo e resterete stupefatti!

Ciò che andremo a fare è preparare una bella maschera purificante a base di questo prodotto di scarto. Oltre a purificare i pori e effettuare uno scrub leggero ma efficace, il caffè avrà anche la funzione di ammorbidire la pelle, renderla elastica e luminosa grazie alle sue componenti antiossidanti e alla sua naturale capacità antinfiammatoria.

Basterà mescolare i fondi ad un cucchiaio di miele o di un olio a vostra scelta, come quello di argan o di oliva. Possiamo aggiungere anche dello yogurt o dello zucchero per un effetto esfoliante davvero straordinario. Mescoliamo il tutto fino ad ottenere una sorta di crema e andiamo a massaggiare sul viso pulito. Lasciamo quindi in posa per una decina di minuti e poi con l’acqua tiepida risciacquiamo. Sentite già la differenza? Un risultato eccezionale!

Non resta che applicare il nostro solito siero o la crema idratante e abbiamo finito: pochi minuti per prendersi cura di sé senza spendere nemmeno un soldo, geniale, non trovate anche voi?