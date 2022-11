Basta aggiungere un solo ingrediente e questa pasta con le noci conquisterà tutti: è l’ideale in autunno

Un primo piatto veloce e saporito che metterà d’accordo proprio tutti: con questo ingrediente, la tua pasta con le noci sarà indimenticabile.

Le noci sono le regine indiscusse dell’autunno: sono davvero tanti i piatti che, soprattutto in questa stagione, includono questo frutto dal sapore inconfondibile. Di recente, ad esempio, vi abbiamo parlato di una deliziosa variante della pasta al forno di cui sono un ingrediente fondamentale. Un altro primo piatto a base di noci da provare assolutamente è quello che prevede l’aggiunta di un altro ingrediente molto amato da tutti.

Un’idea che vi sarà utilissima per preparare una cena coi fiocchi in poco tempo, spendendo pochissimo e facendo poca fatica. Per cucinare pietanze ottime, infatti, non è necessario che siano particolarmente elaborate: spesso è proprio la semplicità l’ingrediente che rende i cibi prelibati.

Vogliamo quindi illustrarvi questa ricetta veloce che vi verrà in aiuto ogni qualvolta avrete bisogno di organizzare una gustosa cena in pochi minuti e dal successo sicuro. Tutto ciò che vi occorre oltre alla pasta e alle noci sarà la ricotta. Il celebre latticino è amatissimo nei primi piatti e ne avrete la prova anche stavolta, scommettiamo?

Pasta ricotta e noci: una bontà unica pronta in un attimo

Per il nostro primo a base di ricotta e noci abbiamo scelto i fusilli, ma sono diversi i formati di pasta che possono essere indicati: penne, rigatoni, farfalle, insomma sbizzarritevi come più vi piace. Prima di passare al procedimento, ecco gli ingredienti da utilizzare per questa delizia, in dosi per 4 persone:

Fusilli 320 gr

Ricotta vaccina 400 gr

Gherigli di noci 50 gr

Olio extravergine d’oliva 20 gr

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Noce moscata grattugiata q.b.

Fate bollire una pentola d’acqua sul fuoco, calate i fusilli e aggiungete il sale. Nel frattempo, sminuzzate una parte dei gherigli di noci lasciandone alcuni interi. In una padella antiaderente abbastanza larga versate l’olio.

Unite la ricotta, abbassate la fiamma e mescolate. Con un mestolo, versate un po’ di acqua di cottura della pasta. Con una frusta continuate a mescolare fino ad ottenere una crema, aggiungete il sale e il pepe in base al vostro gusto. Mettete anche le noci e amalgamate bene il tutto. Grattugiate la noce moscata. Dopo aver scolato i fusilli, versateli nella padella con il condimento e amalgamate per un minuto. Decorate con i gherigli di noce interi e servite in tavola.

E’ bene mangiare subito la pasta ricotta e noci, ma se volete conservarla, chiudetela in un contenitore ermetico e tenetela in frigo per un giorno al massimo.

Ora che l’autunno si inizia a sentire davvero, che ne dite di provare già oggi questa bontà?