Se ami la pasta al forno, dovresti provarla anche così: la versione autunnale che non puoi perderti

La pasta al forno è uno dei primi piatti della tradizione più gustosi, ma anche questa versione autunnale ti conquisterà: scommettiamo?

Alzi la mano chi non adora mangiare la pasta al forno: sintesi perfetta dei migliori sapori della nostra cucina, è un piatto che rallegra la tavola e che soddisfa anche l’appetito più grande. Pasta, sugo di pomodoro, salame, provola, uova sode e chi più ne ha più ne metta: questa è indubbiamente la sua variante più conosciuta, ma che ne dite di sperimentarla in una particolare versione autunnale?

Anche in questo caso, sarà un’ottima soluzione per consumare alcuni cibi rimasti in frigo da un po’. Inoltre, trattandosi di una ricetta vegana, metterà d’accordo davvero tutti: tra gli ingredienti, infatti, non è prevista la carne né i salumi bensì i sapori tipici di questa stagione. A fare da protagonisti saranno la zucca e le noci e vi assicuriamo che il grado di bontà e il senso di sazietà saranno però gli stessi della pasta al forno originale.

Per preparare la nostra pasta autunnale per 4 persone, munisciti di:

340 gr. di zucca precedentemente pulita

50 gr. di noci sgusciate

150 gr. di scamorza bianca

250 ml di latte

1 spicchio di aglio

25 gr. di farina 1

400 gr. di pasta

25 gr. di burro

noce moscata q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Pasta al forno, la ricetta autunnale del famoso primo piatto: impossibile resistere

Fai soffriggere in una padella con l’olio la zucca tagliata a pezzettini l’aglio sbucciato, aggiungi il sale e lascia cuocere per circa 20 minuti a fiamma media, avendo cura di mescolare spesso. Trascorso il tempo necessario, spegni il fornello e fai riposare.

Approfitta per preparare la besciamella, che puoi fare facilmente tu stessa: fai sciogliere il burro in un pentolino, togli dal fuoco e aggiungi la farina iniziando subito a mescolare; versa il latte con noce moscata, sale e pepe e continua a mescolare sempre a fuoco medio fino a quando non sarà diventata densa.

Prendi ora la zucca e l’aglio e mettili a tritare in un robot da cucina: alla crema ottenuta, aggiungi le noci che triterai non troppo finemente e versa anche la besciamella. Taglia la scamorza a dadini e cuoci al dente la pasta, qualunque sia il formato scelto. Quando questa sarà cotta, mescolala alla crema di zucca e noci per poi metterne metà in una pirofila. Copri questo primo strato di pasta con la scamorza e poi versa la quantità rimanente di pasta per coprire tutto. Metti in forno riscaldato a 200° e lascia cuocere per 20 minuti. Dopodiché, lascia riposare qualche istante e servi in tavola.

Cosa aspettate a provare questa delizia d’autunno?