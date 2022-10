Se hai toccato l’aglio e ti è rimasto l’odore sulle mani questo è l’unico modo per mandarlo via

In cucina è un prezioso alleato, ma l’aglio ha anche un grosso difetto: il suo odore resta fastidiosamente sulle mani, rimuovilo così!

Da sempre tra i condimenti più utilizzati insieme alla cipolla e al porro, l’aglio rende i nostri piatti davvero unici. Rinunciando ad aggiungerlo, molti dei sapori dei cibi non verrebbero esaltati come meriterebbero. Senza contare che il famoso Allium sativum, questo il suo nome scientifico, è una pianta dai tantissimi benefici per la salute, stando a quanto sostengono la scienza e la saggezza popolare.

Eppure, puntualmente, il suo uso durante la preparazione delle pietanze ci fa andare incontro ad uno spiacevole inconveniente. Quante volte ci è capitato di passare diversi minuti a cercare di eliminare il fastidioso odore che lascia sulle mani? Tagliandolo a spicchi o sminuzzandolo sul tagliere prima di insaporire quel sugo per la pasta o quel determinato secondo piatto, è praticamente inevitabile che ciò avvenga. Ed allora, ecco che ci mettiamo disperatamente alla ricerca di un consiglio su Internet. Oppure chiediamo alla mamma, alla nonna, alle amiche, alle sorelle un rimedio utile che rimuova quell’aroma così pesante e tutt’altro che gradevole.

Nonostante mille tentativi, però non otteniamo mai il risultato sperato. Almeno non in maniera completa, e non resta che rassegnarci ad aspettare che vada via da solo dopo qualche giorno. Ebbene, dimenticatevi di questo problemino perché da oggi in poi ci metterete pochissimi minuti a risolverlo Come? Con un rimedio davvero miracoloso: basterà sfruttare le proprietà di un ingrediente che tutti abbiamo in casa.

Come togliere l’odore di aglio dalle mani: avresti mai pensato che basta solo fare questo?

Diciamoci la verità: avere ancora le mani che sanno di aglio dopo aver finito di cucinare ore prima e, magari, mentre ci si fa belle per uscire di casa, non è proprio il massimo! Se non sappiamo come risolvere, rischiamo di perdere solo tempo prezioso che potremmo impiegare per fare altro, come ad esempio, una bella messa in piega ai capelli.

Invece, basterà aprire la dispensa e ricorrere ad un composto che è presente in tutte le case e di cui noi italiani facciamo largo uso praticamente tutti i giorni. Si tratta della polvere di caffè: proprio così, ne basterà un pizzico con cui strofinare le mani. Dopodiché sciacquatele sotto l’acqua e il gioco è fatto!

Oltre ad essere un ingrediente utile per molti trattamenti naturali di bellezza, la ‘magica’ polvere da cui deriva la mitica bevanda solubile che tutto il mondo conosce, ci viene quindi in aiuto anche in questo caso così frequente nella quotidianità.

Da oggi, quindi, liberi di usare l’aglio in cucina senza andare incontro a sgradevoli inconvenienti!