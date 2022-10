Cotolette senza carne: la variante che conquista tutti, una sorpresa per il palato

Cotolette senza carne: la variante che conquista sempre tutti, una vera sorpresa per il palato. Provale: piaceranno anche ai più piccoli!

Le cotolette sono senza dubbi un secondo piatto molto amato sia dai grandi che dai piccini. Una ricetta gustosissima che si può realizzare in tantissime varianti diverse.

Per farle, infatti, si può utilizzare il pollo, il tacchino o il vitello. Oppure per renderle ancor più irresistibili si può aggiungere una fetta di prosciutto cotto o del formaggio. Ad ogni modo, quest’oggi andremo a preparare una versione diversa dal solito senza la carne. Sei curioso di sapere come si fa? Allora basta perdere altro tempo prezioso e continua subito a leggere il nostro articolo. Il risultato finale ti lascerà senza parole.

Cotolette senza carne: la variante che conquista tutti

Se vuoi preparare delle cotolette buonissime e allo stesso tempo diverse dal solito non puoi assolutamente perderti la nostra ricetta di oggi. A tal proposito, non faremo quelle classiche, ma una variante senza carne che conquisterà di sicuro tutti. Sia gli adulti che i bambini. Provare per credere! Sei pronto a cominciare? Per prima cosa dai un’occhiata alla lista completa della spesa e poi fai come ti dico.

Ingredienti:

4 patate;

1 peperone rosso;

300 grammi di cavolfiore;

3 cucchiai di farina;

1 uovo;

100 grammi di pangrattato;

olio extravergine d’oliva;

sale;

origano secco;

olio per friggere.

Preparazione

Come di sicuro avrai capito dalla lista della spesa, quest’oggi non andremo a realizzare le solite cotolette di carne. Questa variante infatti prevede l’utilizzo esclusivo delle verdure. Si tratta quindi di una ricetta perfetta anche per chi segue una dieta vegetariana. Una bella sorpresa, non è vero? In più, sarà anche lo stratagemma perfetto per far mangiare le verdure ai più piccoli. Ad ogni modo, per fare le nostre cotolette non dovrai fare altro che lavare i peperoni e il cavolfiore, tagliare tutto a listarelle e far soffriggere in una padella antiaderente con un filo d’olio extravergine d’oliva e sale.

Nel frattempo, fai bollire le patate e poi sbucciale e schiacciale in una ciotola abbastanza capiente. A questo punto, unisci il sale, l’uovo e la farina e mescola bene in modo da amalgamare tutti gli ingredienti. Aggiungi, infine, le verdure precedentemente cotte e continua a mischiare. Non ti resterà, dunque, che staccare dei pezzetti di impasto da cui ricavare la classica forma delle cotolette e passale nel pangrattato. Continua così fino a terminare tutti gli ingredienti e metti a scaldare l’olio di semi. Quando questo sarà bello bollente, usalo per friggere le tue cotolette senza carne. Una volta che saranno belle dorate e croccanti, toglile dal fuoco e lasciare asciugare e raffreddare su un piatto coperto con della carta assorbente. Provale, conquisteranno di sicuro tutti perché sono davvero buonissime. Provare per credere!