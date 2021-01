A quanto pare non lavare i capelli per una settimana intera dà alla chioma enormi benefici, ma cosa succede esattamente?

Come è noto lavare i capelli più volte alla settimana non è per niente positivo. Infatti sono tantissimi i parrucchieri e hairstylist che si battono per far capire alle donne questo concetto.

Insomma il messaggio che mandano è: meglio un giorno in più con la coda e i capelli sporchi invece di lavarli quasi ogni giorno.

Purtroppo però tutto questo è vero, sono tante le donne che tendono a lavare la loro chioma quasi ogni giorno perché ossessionate dall’avere una piega perfetta.

Tuttavia va sottolineato a gran voce che si tratta di un comportamento molto errato e che alla lunga può solo rovinare moltissimo i capelli.

Dunque per avere una chioma bella e in salute bisognerebbe limitarsi a lavare i capelli non più di due volte ogni sette giorni.

Inoltre poi bisogna considerare che la situazione peggiora ancora di più se a questo continuo lavaggio sono associati anche strumenti aggressivi come piastre e arricciacapelli, i quali non fanno altro che danneggiare il cuoio capelluto tra temperature elevate e sostanze tossiche.

Allo stesso modo anche le continue tinte possono avere lo stesso effetto, in un articolo passato abbiamo approfondito l’argomento.

Non lavare i capelli per una settimana dà grandi benefici

Ma vi siete mai chieste che cosa accade ai capelli se non si lavano per più di una settimana? Di certo ciò potrebbe portare all’insorgere di cattivi odori, perché la chioma assorbe tutta l’umidità circostante.

Oltre a questo però pare che prendersi una pausa dallo shampoo per più di una settimana comporti enormi benefici. Di solito le conseguenze a cui si va incontro sono due: da una parte si potrebbero formare rossori e irritazioni a causa del sebo che si accumula sul cuoio capelluto, dall’altro lato la chioma ne uscirebbe del tutto rinata.

Ciò non toglie il fatto che i capelli dopo una settimana di mancato lavaggio potrebbero avere un cattivo odore e dare luogo ad una proliferazione di batteri, ma ogni tanto concedersi questa pausa può portare solo enormi benefici ai capelli. Perché?

Innanzittuto la chioma appare immediatamente più folta e voluminosa soprattutto per tutte quelle donne che hanno i capelli lisci e fragili. Ovviamente però quando ci si accorge che sul cuoio capelluto iniziano a formarsi squame pruriginose e arrossamenti è bene procedere con uno shampoo nell’immediato.

La cosa importante è imparare ad ascoltare il nostro corpo e soprattutto non stressare troppo i capelli che anche se non sembra sono una parte molto delicata!

E voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia?