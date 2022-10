Aggiungilo al classico sugo di pomodoro e cambia tutto: un tocco da vero chef!

Aggiungi questo ingrediente al classico sugo di pomodoro e vedrai che cambierà davvero tutto: si tratta di un tocco da vero chef.

Diciamoci la verità: la cucina è passione, ma anche tanta fantasia! Quante volte vi è capitato di ‘rivisitare’ piatti tradizionali della cucina italiana e di renderli tanto succulenti? Oggi siamo qui per raccontarvi un piccolo ‘trucco’ a cui non tutti hanno mai pensato, che vi farà diventerà il vostro sugo al pomodoro super squisito.

Il sugo al pomodoro è uno di quei piatti che non ci si mette davvero nulla a preparare! Che sia una semplice passata, un pomodorino fresco con un bel po’ di basilico o i pelati, si tratta di un piatto semplicissimo e veloce da preparare. Se anche voi, però, avete assaggiato il classico sugo di pomodoro e vi siete leccati i baffi, non ne potrete fare a meno anche quando metterete in pratica la ricetta che vi stiamo per dare. È qualcosa di molto semplice, ma che aggiunto a questo ingrediente ‘segreto’ vi renderà il vostro sugo ancora più cremoso.

Aggiungi questo ingrediente al classico sugo di pomodoro: vedrai che bontà!

Ci è capitato diverse volte di raccontarvi quei ‘segreti’ a cui in pochissimi hanno pensato in cucina. E che, se messi in pratica, potranno rendere dei piatti davvero buonissimi. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo spiegato come fare per far risultare il vostro caro ed amato ‘ciambellone della nonna’ ancora più alto e soffice. Oppure come cucinare le patate e le zucchine come se fossero delle frittelle ma ancora più buone. Stavolta, invece, vogliamo parlarvi di una ricetta semplicissima, che con l’aggiunta di un piccolo ingrediente diventerà ancora più succulenta. Si tratta, come dicevamo poco fa, del classico sugo a pomodoro! Prepararlo è davvero semplicissimo, ma soprattutto veloce veloce. Se anche voi, però, avete intenzione di ‘stravolgere’ la ricetta tradizionale e rendere il vostro sugo ancora più delizioso, vi consigliamo di aggiungere anche voi questo tocco da chef. I risultati sono garantiti, ve lo assicuriamo!

Così come la ricetta classica, anche in questo caso gli ingredienti che vi occorreranno sono pochissimi! Tutto quello che vi serve, infatti, è della pasta a vostra scelta, 500 gr di pomodori freschi, uno spicchio d’aglio, tantissimo basilico e 50 gr di burro. Qual è il procedimento? Scopriamo insieme tutti i passaggi:

Mentre in una pentola l’acqua bolle, in una padellina fate soffriggere leggermente lo spicchio d’aglio con dell’olio;

Una volta che vi siete resi conto che l’aglio si è ‘cotto’ abbastanza, toglietelo ed immergete i vostri pomodori, condendoli del sale ed amalgamandoli perfettamente all’olio bollente;

Fate cuocere il vostro sugo al pomodoro per circa una decina di minuti ed aggiungeteci la noce di burro di cui vi abbiamo parlato poco fa;

Continuate a girare il vostro sugo finché il burro non sia diventato un tutt’uno con esso da renderlo super cremoso e delizioso;

Scolate la pasta, versatela nella padella e fatela saltare con tutto il sugo che avete preparato, arricchendolo di tantissimo basilico.

Et voilà, il piatto è pronto! Un sugo al pomodoro così cremoso non l’avevate mai assaggiato prima d’ora, vero?

Davvero deliziosa, non trovate? Cosa aspettate adesso, manca poco al pranzo: correte a prepararlo, vi leccherete i baffi!