Non le solite frittelle di patate o di zucchine: con questo ingrediente sono favolose, vorranno tutti il bis

Non le solite frittelle di patate o di zucchine: con questo ingrediente sono davvero favolose, vorranno tutti il bis. Provare per credere!

Impossibile resistere al sapore e alla consistenza delle frittelle. Dolci o salate, sono sempre un’idea sfiziosa ed originale per portare in tavola qualcosa di buono.

Quest’oggi, però, non vogliamo fare le solite frittelle di patate o di zucchine. Stavolta stiamo per realizzare una ricetta ancora più incredibile che farà di sicuro impazzire tutti. Sia i grandi che i piccini. Ma ora bando alle ciance e scopriamo subito come di che cosa stiamo parlando. Vedrai, con questo ingrediente del tutto inaspettato il risultato finale ti lascerà senza parole. Vorranno tutti il bis!

Non le solite frittelle di patate o di zucchine: con questo ingrediente sono favolose

Se ti piacciono le frittelle salate, ma non vuoi preparare quelle classiche di patate o di zucchine sei capitato nel posto giusto. Sì, perché quest’oggi stiamo per suggerirti una ricetta davvero pazzesca, fatta con un ingrediente saporitissimo, inaspettato e tipico dell’autunno. Hai già capito di che cosa stiamo parlando? Ebbene sì, della zucca. Ma facciamo subito un passo indietro e scopriamo più da vicino come procedere. Innanzitutto, ti dovrai procurare i seguenti prodotti:

500 grammi di zucca;

2 uova;

20 millilitri di olio extravergine d’oliva;

100 grammi di parmigiano grattugiato;

50 millilitri di acqua;

130 grammi di farina;

6 grammi di lievito in polvere per torte salate;

sale;

pepe nero.

Preparazione

Una volta reperiti tutti gli ingredienti necessari, fare queste deliziose frittelle alla zucca sarà un vero gioco da ragazzi. Non dovrai afre altro che seguire la ricetta alla lettera ed in men che non si dica sarai pronto a portare in tavola una vera squisitezza tutta da gustare. Provare per credere! Per cominciare, grattugia la zucca all’interno di un colino ed aggiungi un pizzico di sale, in modo da eliminare i liquidi in eccesso. Dopodiché, prepara una sorta di pastella sbattendo in una ciotola le uova insieme al sale, al pepe, all’olio extravergine d’oliva, al parmigiano grattugiato, all’acqua e alla farina.

Mischia bene il tutto a mano con l’aiuto di una frusta ed aggiungi il lievito in polvere. Mescola ancora fino ad ottenere una consistenza piuttosto densa ed omogenea e poi unisci la zucca grattugiata. Amalgama il composto con un cucchiaio e metti a scaldare l’olio di semi in padella. Quando questo sarà diventato bello bollente, non dovrai fare altro che staccare dei pezzi di impasto con il cucchiaio e lasciarlo cadere nell’olio. Lascia cuocere per qualche istante finché le tue frittelle di zucca non saranno diventate dorate e croccanti e poi toglile dal fuoco e lasciale raffreddare su un piatto coperto con della carta assorbente. Servi le frittelle ben calde e sentirai che bontà!