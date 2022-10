Bollette alle stelle: elimina questa cattiva abitudine col frigorifero e terrai a bada i costi

Il frigorifero è l’elettrodomestico più usato, ma con questo piccolo stratagemma è possibile evitare di pagare bollette troppo salate.

Indispensabile per conservare al meglio i cibi, il frigorifero è sicuramente un elettrodomestico dall’utilità enorme e farne a meno è praticamente impensabile. Purtroppo, però, è anche destinato a restare in funzione costantemente e i suoi consumi, possono pesare parecchio sulla bolletta dell’elettricità.

Considerato il periodo critico in cui si trova il Paese a causa dell’innalzamento dei costi dell’energia elettrica, è naturale che oltre ai vari aiuti disposti dal Governo, si cerchino anche strategie mirate a limitare le spese anche nella quotidianità.

Spesso è proprio ai piccoli sprechi che bisogna prestare attenzione, iniziando ovviamente dalla nostre case. Insomma, risparmiare si può: basta conoscere alcuni ‘trucchetti’ per non rischiare cifre astronomiche in bolletta. Di recente vi abbiamo parlato di un modo molto utile per abbassare il consumo della lavastoviglie, ora vogliamo darvi un piccolo suggerimento per quanto riguarda il frigorifero.

Evita questi errori col frigorifero: solo così risparmierai un bel po’ sulla bolletta

Quante volte ci capita di aprire il frigo senza un vero motivo? Spesso, magari per noia, facciamo questo gesto in modo incondizionato, senza quasi rendercene conto. Ebbene, questa è davvero una pessima abitudine perché aprire la porta del frigo porta la temperatura interna ad aumentare. Di conseguenza, il compressore consumerà più energia per riportarla al livello impostato. A proposito di temperatura da impostare, avete letto le regole d’oro per non spendere troppo?

Importantissimo è poi assicurare una idonea circolazione dell’aria: se questa è corretta, riusciremo a tenere sotto controllo i costi. Per fare in modo che l’aria circoli nel modo giusto, basta semplicemente fare attenzione a distribuire in modo pratico gli alimenti sui vari ripiani. Così facendo, impiegheremo meno tempo a trovare quello che ci serve e la porta non resterà aperta troppo a lungo. Inoltre, ricordate di non porre il cibo troppo a contatto con le pareti dell’elettrodomestico.

Altro errore da evitare è quello di riempire eccessivamente il frigorifero: non tutti gli alimenti e le bevande necessitano una conservazione a bassa temperatura. Per la frutta e le patate, ad esempio, basterà tenerle semplicemente all’aria aperta.

Prima di concludere, ricordiamo che, nel caso in cui stiate valutando l’acquisto di un frigo nuovo, quelli di classe energetica superiore consumano meno energia. Li pagherete qualcosina in più, ma in poco tempo potrete recuperare! Uno di classe A consuma meno di 300kWh e con quelli di classe A+ e A++ il consumo si abbasserà ancora del 25%. Se poi in casa non vivono più di 4 persone, è preferibile acquistare un frigorifero non troppo grande: quello da 250 litri sarà più che sufficiente.

E voi quale di questi errori fate più spesso?