Questo Bonus sarà disponibile già a novembre e qui ti spieghiamo cosa fare per ottenerlo

In arrivo a novembre un altro bonus destinato a varie categorie di lavoratori: qual è la cifra e quale iter seguire per averlo.

Mesi complicati per l’economia del nostro Paese: lo scenario internazionale manifesta le conseguenze del conflitto in Ucraina e l’aumento esponenziale dei prezzi di luce e gas preoccupano migliaia di lavoratori. Per limitare i danni, lo Stato ha messo a disposizione delle misure che mirano ad alleggerire il peso di quello che è un vero macigno per le tasche dei cittadini.

Lo scorso luglio, alcune categorie hanno beneficiato del bonus di 200 euro, per i quali è stata allargata la platea dei beneficiari in questo mese di ottobre. In base a quanto si legge nella circolare dell’Inps dello scorso martedì, oltre a dipendenti e pensionati, possono usufruire dell’indennità anche i lavoratori finora esclusi.

A novembre, invece, ci sarà un altro supporto economico destinato stavolta anche a co.co.co, colf e badanti. Per ora, i lavoratori autonomi restano in attesa: non hanno ricevuto il sussidio a luglio né ad ottobre e non è stato ancora annunciato quando ciò avverrà. In particolare, non è chiaro se lo riscuoteranno in un’unica volta o diviso in due parti. Scopriamo allora a quanto ammonta la nuova cifra e qual è la prassi per ottenerla.

Altro bonus a novembre: quali sono i criteri e come verrà erogato

Va da sé che in una situazione così difficile, con un tasso di inflazione davvero preoccupante, è fondamentale cercare di risparmiare il più possibile anche affidandosi al buon senso e seguendo alcuni preziosi consigli pratici. Ovvio che resta importantissimo l’aiuto del Governo, che dal mese prossimo agevolerà 22 milioni di italiani con un altra somma di denaro.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, il bonus di novembre prevede 150 euro per dipendenti, pensionati, co.co.co, colf e badanti. Gli aventi diritto non devono avere un reddito superiore ai 20mila euro, a differenza di quanto era stato disposto per il sussidio da 200 euro. In quel caso, infatti, il tetto massimo non doveva superare i 35mila.

La somma, che non è cedibile e non costituisce reddito ai fini di tasse e previdenza, potrà essere riscossa una volta sola. Per quanto concerne i dipendenti, sia pubblici che privati, con retribuzione imponibile di massimo 1538 euro al mese, verrà distribuita direttamente in busta paga.

Ai pensionati, il bonus verrà accreditato invece direttamente dall’INPS: coloro che rientrano in questa categoria devono avere la residenza in Italia, essere titolari di una o più pensioni e non aver superato un reddito personale IRPEF di 20 mila euro nel 2021. Nessuna domanda da presentare per i disoccupati e i lavoratori domestici. Anche le famiglie con reddito di cittadinanza ne avranno diritto, a condizione però che nessuno dei componenti usufruisca già di altre indennità.

I dottorandi e gli assegnisti di ricerca potranno ricevere i 150 euro solo se privi di altre agevolazioni e non iscritti ad altri enti gestori di prestazioni pensionistiche.