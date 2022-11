Questa che si è aperta sarà una brutta settimana per questi due segni, ma lo Scorpione sarà baciato dalla fortuna: montagna di soldi in arrivo.

Cosa accadrà nel mese di novembre? E’ la domanda che in molti si pongono. Tutti si chiedono cosa possa succedere ma soprattutto sperano che possa esserci un miglioramento che interessi maggiormente il campo economico. Grazie alle stelle possiamo scoprire in anticipo che cosa ci riserva il futuro non troppo lontano. Anche questo mese non sarà facile per alcuni segni dello zodiaco ma qualcuno sarà baciato dalla fortuna.

Il Toro vivrà una settimana complicata. Le tensioni saranno dietro l’angolo in ogni momento e toccheranno sia la vostra relazione sentimentale sia il lavoro. Potreste avere delle discussioni con il partner che potrebbero portare a nulla di buono. Il consiglio che possiamo darvi è quello di riflettere prima di parlare. Queste giornate saranno piene di alti e bassi ma non sarà sempre così perchè gli astri dicono che nel vostro futuro il successo non mancherà: dovete soltanto impegnarvi e avere tanta pazienza.

Questa seconda settimana di novembre sarà super fortunata per lo Scorpione. Le notizie che stanno per arrivare vi lasceranno senza parole, sono belle e anche inaspettate. Mentre questo segno si avvia ad entrare in giorni sereni non è lo stesso per altri due: per loro si apre una settimana abbastanza brutta!

Tra i segni più fortunati di questa seconda settimana di Novembre c’è lo Scorpione. Nulla andrà per il verso sbagliato e le belle notizie lo lasceranno senza parole. Sta per arrivare qualcosa che non vi aspettate, lo avete sperato ma ormai il pensiero di una sua realizzazione era ben lontano. La fortuna è dalla parte di questo segno ma non sfiora minimamente altri due dello zodiaco.

Per la Vergine non è un momento facile. Vi sembra che tutto vada storto nonostante state dando il massimo. E un periodo non proprio sereno ma questo non vuol dire che rimarrete in questo stato di squilibrio per molto. Capita a tutti di vivere un periodo no, alternato a uno tranquillo. Questo non è ancora il momento per vedere realizzare i vostri progetti ma ogni cosa arriverà a suo tempo. Non siete così sfortunati, perchè potrete contare sull’appoggio di tante persone e avrete degli incontri interessanti.

Come la Vergine anche il Sagittario si trova a vivere una settimana non piacevole. Vi sentite molto stanchi e non avrete molta voglia di muovervi e dare vita a progetti. Il malessere toccherà soprattutto il settore professionale. Vi mancano le energie e di conseguenza non riuscite a portare a termine nulla. Fermatevi e concedetevi del tempo per riposare.