Fare la spesa spendendo poco: con questo sistema riempi il carrello e dimezzi lo scontrino

Fare la spesa spendendo poco: con questo sistema efficace al cento per cento riempi il carrello e dimezzi lo scontrino. Provaci subito!

Al giorno d’oggi fare la spesa può rivelarsi un bel problema. A causa dell’inflazione e dell’aumento sempre crescente del prezzo delle materie prime, anche comprare il pane e il latte ha un costo a dir poco esorbitante.

Ecco perché molte famiglie di italiani si sono trovate costrette a fare una serie di piccole grandi rinunce sulla spesa settimanale. In molti, infatti, hanno smesso di acquistare alimenti come la carne ed il pesce per via dei prezzi proibitivi, mentre altri hanno eliminato dalla propria lista quei prodotti non indispensabili come merendine, bevande gasate ed alcolici che fino a qualche tempo fa costituivano un piccolo sfizio da concedersi di tanto in tanto.

Ecco perché in una simile situazione è diventato quanto mai importante adottare dei semplici accorgimenti per cercare di dimezzare lo scontrino alla cassa senza, però, portare a casa un carrello vuoto. A tal proposito, quest’oggi stiamo per svelarti un sistema a dir poco infallibile. Provalo subito e non avrai più nulla di cui preoccuparti!

Fare la spesa spendendo poco

Forse potrà sembrarti un’impresa impossibile, ma fare la spesa spendendo poco si può. Basta fare attenzione ad una serie di piccoli, ma indispensabili accorgimenti e riuscirai a riempire il carrello dimezzando lo scontrino. Incredibile, non è vero? Eppure è proprio così! Ecco quindi finalmente svelato il sistema infallibile per acquistare i prodotti al supermercato senza rimetterci un occhio della testa.

Con questo sistema riempi il carrello e dimezzi lo scontrino

Come ti abbiamo anticipato poco fa, fare la spesa può essere davvero una bella impresa, soprattutto se si considerano i prezzi sempre crescenti delle materie prime. Ma niente paura, perché se seguirai questo sistema efficace al cento per cento riuscirai a potarti a casa tutto quello che ti serve senza spendere una cifra esorbitante. Metti subito in pratica i nostri consigli e non te ne pentirai. Ecco che cosa devi fare:

acquista prodotti di stagione: potrà sembrare banale, ma comprando solo frutta e verdura fresca e di stagione potrai dare un bel taglio allo scontrino;

potrà sembrare banale, ma comprando solo frutta e verdura fresca e di stagione potrai dare un bel taglio allo scontrino; scegli in anticipo che cosa cucinare: se grossomodo stabilirai un menu settimanale prima di andare a fare la spesa, acquisterai soltanto ciò che ti serve;

se grossomodo stabilirai un menu settimanale prima di andare a fare la spesa, acquisterai soltanto ciò che ti serve; fai la lista della spesa: dopo aver deciso che cosa mangiare in settimana, annota cosa ti serve su una lista così da non cadere in tentazione e acquistare altro al supermercato;

dopo aver deciso che cosa mangiare in settimana, annota cosa ti serve su una lista così da non cadere in tentazione e acquistare altro al supermercato; usa gli scarti: forse non lo sai, ma esistono tantissime ricette che ci possono realizzare con quelli che potrebbero essere dei semplici scarti alimentari: la barba dei finocchi, i gambi dei broccoli, le bucce di patate sono tutti ingredienti utilissimi;

forse non lo sai, ma esistono tantissime ricette che ci possono realizzare con quelli che potrebbero essere dei semplici scarti alimentari: la barba dei finocchi, i gambi dei broccoli, le bucce di patate sono tutti ingredienti utilissimi; sfrutta le offerte: fai un piccolo sforzo e quando trovi i tuoi prodotti preferiti ad un prezzo stracciato fai la scorta;

fai un piccolo sforzo e quando trovi i tuoi prodotti preferiti ad un prezzo stracciato fai la scorta; usa il congelatore: se acquisti più cibo fresco del necessario perché magari hai trovato qualche offerta congelalo e scongelalo all’occorrenza.

Facile, non è vero? Vedrai che bel risparmio!