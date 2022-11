Dormire è importante per la nostra salute: per facilitare il sonno occhio a questo errore, così addormentarsi sarà un gioco da ragazzi

Arriviamo a fine giornata con le pile scariche e le palpebre pesanti. La vita è sempre ricca di impegni e cose da fare e non deve sorprenderci se ad un certo sentiamo il bisogno di stenderci, chiudere gli occhi e fare una bella dormita. Eppure, nonostante la stanchezza, spesso non riusciamo proprio a cadere tra le braccia di Morfeo. Per facilitare il sonno non devi commettere questo errore: addormentarsi sarà un gioco da ragazzi.

Se è capitato anche a voi di sentirvi proprio sfiniti ma non riuscire comunque ad addormentarvi è probabile che abbiate commesso un errore molto comune che andremo a spiegarvi. Vi consiglieremo anche un modo, al contrario, per aiutarvi a prendere sonno e riuscire a riposare come dei bambini. Molti di noi non immaginano quanto sia facile sbagliare!

Addormentarsi sarà un gioco da ragazzi: se fai fatica a prendere sonno occhio a questo errore

Si tratta di un inconveniente davvero fastidioso che ci fa sentire frustrati e scontenti. Stendersi al letto, al caldo, dopo una lunga giornata e sentirci così stanchi da non riuscire a tenere gli occhi aperti, eppure non riuscire ad addormentarci.

Sappiamo tutti quanto sia fondamentale il riposo per il nostro organismo, per questo vogliamo darvi un consiglio prezioso e spiegarvi dov’è che molti sbagliano andando, in questo modo, a rendere difficoltoso il cadere in un sonno profondo.

Ebbene, forse non tutti sanno che il nostro corpo produce un ormone che è fondamentale per dormire: la melatonina. Di sicuro avrete sentito parlare di integratori e vari a base di questa sostanza. Molti, però, non sanno che a favorire la secrezione di questo ormone è il buio. Per questo, quando la cala la sera, iniziamo a sentirci assonnati anche se magari non abbiamo fatto granché durante il giorno e non ci siamo stancati poi tanto.

L’errore che molti fanno è quello di coricarsi per poi iniziare a utilizzare cellulari, tablet e vari giusto pochi minuti prima di addormentarsi. La luce di questi schermi, infatti, andrà a rallentare o comunque ad incidere sulla secrezione della melatonina da parte del nostro organismo. Di conseguenza faremo molta difficoltà ad abbandonarci al sonno.

Al contrario, se ci ritagliamo dieci minuti da spendere nel buio completo o comunque fitto, avremo modo di rilassarci, distendere i muscoli e favoriremo la fase dell’addormentamento, con l’aiuto, ovviamente, della melatonina naturalmente prodotta dal nostro organismo.

Come ogni volta ci teniamo a chiarire che i nostri non sono consigli medici, ma solo una pura descrizione di quanto generalmente accade al nostro corpo. In caso di problemi di insonnia persistenti e seri, bisogna sempre aver cura di rivolgersi al proprio medico.