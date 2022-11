Quando si mettono in testa una cosa non c’è nessuno che gli fa cambiare idea: sono i segni più caparbi

Questi segni sono i più caparbi dello zodiaco: davvero pronti a tutto pur di portare avanti le proprie idee!

La testardaggine è un tratto caratteriale che appartiene a ciascuno a livelli diversi: indubbiamente, coloro nei quali questa peculiarità è più marcata sono persone poco propense ad ascoltare i pareri altrui quando si tratta di perseguire i propri obiettivi. Sicuramente, la caparbietà è una qualità apprezzabile se permette di reagire con determinazione di fronte alle difficoltà. Come è vero anche che un’ostinazione eccessiva ad andare dritti per la propria strada, può rivelarsi un difetto notevole.

Secondo l’astrologia, sarebbe il nostro segno zodiacale ad incidere su quanto si è caparbi. I nati sotto determinati segni sarebbero molto più cocciuti rispetto agli altri. Se vi intendete un po’ di oroscopo, potreste dare per scontato che i primi posti in questa particolare classifica spettino ai segni di Fuoco: per il loro temperamento audace e impulsivo, viene spontaneo immaginare che siano loro i più duri da convincere.

Vi anticipiamo che, in effetti, tra i più ostinati dello zodiaco c’è il Leone, ma sugli altri due segni potreste davvero sorprendervi. Il primo perché è considerato il re della saggezza e dell’equilibrio; il secondo perché sembra molto docile e mansueto. Bando alle ciance, siete pronti a scoprire di chi si tratta?

Non riuscirai mai a dissuaderli dalle loro idee: questi segni sono i più caparbi in assoluto

Come detto poc’anzi, uno dei tre segni zodiacali a cui non riuscirete mai a far cambiare idea è il Leone. Il suo carattere notevolmente forte e sicuro di sé è ben noto a molti ed è proprio questa sicurezza che lo rende tenace e determinato oltre ogni limite. Soprattutto quando si trova a dover difendere le proprie convinzioni o qualcuno a cui vuole davvero bene.

Anche la Bilancia è tra gli esempi di cocciutaggine più lampanti, sebbene possa sembrare molto equilibrata e tenda ad andare d’accordo un po’ con tutti. Se credono fermamente in qualcosa, i nati sotto questo segno sono disposti a tutto pur di tener fede alle proprie idee non curandosi affatto dei giudizi altrui.

Infine, troviamo il più concreto e realista di tutto l’oroscopo ovvero il Toro: ebbene sì, i nati tra il 20 aprile ed il 20 maggio sanno come usare al meglio il proprio senso pratico per riuscire ad uscire da tutte le situazioni, anche le più critiche. Il loro senso pratico così marcato lo portano spesso anche a forti discussioni perché se si pongono un obiettivo, non c’è quasi nulla che possa fargli cambiare strada.

Ci siete anche voi nella lista dei ‘capoccioni’ dello zodiaco? Quali sono le situazioni che fanno emergere tutta la vostra caparbietà?