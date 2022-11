Si è aperta una settimana complicata per questo segno, ma è in arrivo qualcosa di straordinario: aspettava da tempo questo momento.

Siamo entrati nella seconda settimana di novembre ma ancora siamo in una fase di squilibrio. Le ultime settimane sono state piene di imprevisti e complicazioni, dovute soprattutto alla situazione economica in cui ci troviamo. Se qualche segno sono stati toccati poco da questi per altri è stato molto più difficile di quanto si aspettavano. Questo inizio del nuovo mese si è portato dietro tutto quello che ottobre ha lasciato.

Ma che cosa succederà in questi giorni? Possiamo saperlo grazie all’oroscopo che ci dice in anticipo se avremo un po’ di fortuna al nostro fianco o continueremo a percorrere una strada tortuosa. Possiamo dire che per il Capricorno si sta aprendo una fase di recupero. Nelle settimane precedenti ha passato dei momenti all’insegna del malessere, adesso tutto sta per aggiustarsi e trovare il suo equilibrio. Avete lavorato tanto in questi mesi, è arrivata l’ora di raccogliere quello che avete seminato.

Purtroppo non possiamo dire lo stesso per un altro segno. Questa è una settimana complicata per loro ma sta per arrivare qualcosa di straordinario: era ormai da tempo che stavano aspettando che tutto questo accadesse.

In questa settimana alcuni segni dello zodiaco dovranno rimboccarsi le maniche e darsi da fare. I giorni che stanno arrivando non saranno facili né leggeri. Molti si dovranno impegnare al massimo per poter raccogliere qualcosa di buono sulla strada. Se così non fosse, aspettatevi che le tensioni e le discussioni prendano il sopravvento. Come vi abbiamo detto, per il Capricorno si sta aprendo una fase di recupero.

Dopo aver lavorato tanto negli ultimi mesi è arrivato il momento di prendere quello che hanno progettato: conquisterete molti dei vostri obiettivi! Per un altro segno si è aperta una settimana complicata ma non tutto viene per nuocere. Il Toro sta vivendo dei giorni pieni di dubbi, si sente spaesato e non sa come muoversi in questo groviglio di nodi. La tensione farà da base ai dialoghi sia con il partner che sul lavoro. Prima di dire qualcosa che possa far scoppiare il caos riflettete alcuni secondi.

Nonostante l’impegno che avete dimostrato nelle settimane precedenti dovete aspettare ancora per poter vedere i frutti delle vostre creazioni. Questa è una settimana complicata e pesante ma non sarà per sempre così. Per voi è in arrivo qualcosa di straordinario. Adesso la situazione non vi sembra possa migliorare ma è proprio così! Nei mesi che verranno qualcosa cambierà inaspettatamente e il successo entrerà a far parte del vostro futuro: continuate ad impegnarvi al massimo e a pensare in grande!