Belen Rodriguez è uguale a sua mamma da giovane: l’avete mai vista? Eccola in questa foto. Non sono davvero due gocce d’acqua?

Belen Rodriguez è senza dubbi una delle showgirl e delle conduttrici televisive più amate e seguite nel mondo dello spettacolo.

Arrivata in Italia dall’Argentina quando era ancora giovanissima, la modella è andata di fatto incontro fin da subito ad un grande successo, fino a diventare oggi una delle conduttrici più richieste. Ma a portare la Rodriguez al centro della scena pubblica non sono soltanto i suoi numerosi traguardi lavorativi, ma anche le sue relazioni amorose che nel corso degli anni hanno appassionato gli amanti del gossip.

Ma non finisce qua, perché non soltanto Belen è una vera e propria icona della tv italiana, ma anche tutto il resto della sua famiglia. Dalla sorella Cecilia, fidanzata e prossima alle nozze con Ignazio Moser, al fratello Jeremias e al padre Gustavo. I quali hanno anch’essi avuto modo di partecipare a svariati reality show, tra cui il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi, dividendo spesso l’opinione pubblica per via della loro forte personalità.

A restare, invece, un po’ più defilata dalla vita mondana è la madre Veronica, anche lei una donna caratterizzata da una bellezza a dir poco sconvolgente. Ma l’avete mai vista da giovane? Lei è la figlia Belen sembrano proprio due gocce d’acqua. Guardatela qua in questa foto.

Belen Rodriguez è uguale a sua mamma da giovane: l’avete mai vista?

Sempre al centro del gossip, la famiglia Rodriguez ormai da diversi anni è diventata una delle protagoniste indiscusse del mondo dello spettacolo e soprattutto dei reality show. L’unica a non aver mai avuto un ruolo centrale sul piccolo schermo è, in realtà, la madre Veronica Cozzani. Quest’ultima infatti ha sempre condotto una vita un po’ più ritirata rispetto ai suoi famigliari.

Nata in Argentina, la Cozzani nel corso della sua vita si occupa per lo più di insegnamento e, una volta arrivata in Italia, lascia il lavoro per stare più vicino alla sua famiglia e ai nipotini. Nonostante ciò, anche Veronica è molto seguita sui social network. Per esempio, il suo profilo Instagram vanta la bellezza di più di 200 mila follower. Ma l’avete mai vista da giovane? Le somiglianza con la figlia Belen è davvero impressionante. Eccola!

In questa foto, in particolare, sono davvero due gocce d’acqua. Entrambe con lo stesso sguardo affascinante ed i capelli lunghi e fluenti lasciati sciolti sulle spalle. Insomma, due bellezze in grado di conquistare qualsiasi cuore. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi: davvero incredibile. E voi che cosa ne pensate? Non sono praticamente identiche? Di sicuro se non aveste saputo che si trattava della madre l’avreste scambiata per la celebre showgirl.