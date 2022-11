Bianca Atzei non rinuncia all’allenamento in gravidanza: eccola in ‘total black’

Bianca Atzei non rinuncia all’allenamento neppure in gravidanza: eccola in un look ‘total black’ mentre fa Pilates. Immagini imperdibili.

Dopo aver annunciato di essere in dolce attesa la scorsa estate, la celebre cantante Bianca Atzei sta continuando a vivere la propria gravidanza con enorme gioia, condividendo ogni particolare con i fan su Instagram.

Qualche giorno fa, di fatto, ha pubblicato una storia in cui si è mostrata alle prese con una lezione di Pilates, proprio a voler dimostrare di non essere affatto intenzionata a rinunciare all’allenamento nemmeno in questo particolare periodo della sua vita.

Salvo, infatti, precise controindicazioni, praticare sport in gravidanza senza affaticarsi troppo può avere degli effetti benefici a 360 gradi. Ma torniamo ora alla bellissima Bianca Atezei: l’avete vista in questo look ‘total black’? Da non perdere!

Sport in gravidanza

Secondo le indicazione del Collegio americano di ginecologi e ostetriche (ACOG) praticare sport in gravidanza, salvo precise controindicazioni, può avere una serie di effetti benefici. In particolare, sarebbero otto le discipline consigliate in questa fase della vita di una donna. Nello specifico, sarebbero da ritenersi indicati la camminata, la cyclette, il nuoto, il Pilates, il jogging, lo yoga, gli sport con racchetta e i pesi.

Al contrario, sarebbero da evitare gli sport da contatto, quelli con alto rischio di cadute, immersioni, paracadutismo, arrampicata, hot yoga e hot Pilates. Ad ogni modo, qualunque sia l’attività fisica prescelta, è bene seguire una serie di regole ben precise.

In generale, possiamo dire che durante la gravidanza non bisognerebbe praticare sport più di 3 o 4 volte a settimana per un lasso di tempo compreso fra i 30 e i 40 minuti a sessione. Per quanto riguarda l’intensità, ogni donna ha un certo margine di discrezione. Tuttavia, bisognerebbe essere sempre in grado di parlare agevolmente durante gli esercizi.

Sono, invece, da evitare contrazioni muscolari forti. Per maggiori informazioni e per non correre inutili rischi per la mamma ed il bambino è bene consultarsi sempre con il proprio medico o ginecologo prima di intraprendere qualunque tipo di iniziativa.

Bianca Atzei non rinuncia all’allenamento in gravidanza

Al di là delle indicazioni sopra riportate, torniamo ora alla questione centrale del nostro articolo. Qualche giorno fa, infatti, la celebre cantante Bianca Atzei si è mostrata nelle sue storie su Instagram alle prese con una lezione di Pilates. Una disciplina che, come abbiamo visto, risulta essere particolarmente adatta per una donna in dolce attesa.

L’Atzei, quindi, non sembra volersi ancora fermare e ha deciso di mostrarsi nel bel mezzo della sessione con un look ‘total black’ caratterizzato da leggins e canotta neri che ben avvolgono il pancione. L’avete già vista?

“La pancia cresce sempre di più, ma quando faccio un po’ di Pilates sto meglio” ha scritto la cantante a commento delle proprie immagini. “Soprattutto mi fa bene alla schiena e alle gambe”. D’altronde questo tipo di attività va proprio a favorire la postura. Che cosa ne pensate?