Contrasti in famiglia ma soprattutto seri problemi economici per questo segno: mantenere la calma!

Questa seconda settimana di novembre sta procedendo abbastanza bene per due segni dello zodiaco. I Gemelli dopo un periodo in cui le preoccupazioni hanno preso il sopravvento stanno finalmente godendo di un po’ di sano relax. Per loro stanno per arrivare nuove opportunità di lavoro. La carriera si amplierà e di conseguenza anche l’aspetto economico trova giovamento.

L’amore procede bene: con il partner le persone nate sotto questo segno riusciranno a trovare un punto di incontro mentre chi è single potrebbe trovare sulla sua strada qualcuno di interessante. Il segno più fortunato della settimana è il Cancro. Tutto sta andando per il verso giusto: il lavoro, l’amore, la salute. Siete nel pieno delle energie e potrete usarle per fare qualsiasi cosa voi vogliate. In particolare la sfera sentimentale sarà ricca di passione e le giornate in famiglia saranno da incorniciare.

Purtroppo non possiamo dire altrettanto per un altro segno dello zodiaco che è appena entrato in giorni difficili. Quelli che seguiranno non saranno migliori. Avranno dei contrasti in famiglia ma a fargli male saranno i problemi economici a cui andranno incontro: dovranno cercare di mantenere la calma!

Il Cancro e i Gemelli stanno vivendo questa seconda settimana di novembre in maniera ottimale. Tutto procede per il verso giusto e i giorni che seguiranno saranno altrettanto sereni e pieni di armonia. Purtroppo non possiamo dire lo stesso per un altro segno dello zodiaco. Per questo infatti i problemi saranno all’ordine del giorno.

La Vergine non sta passano un bel momento. Le persone nate sotto questo segno si sentono molto negative perchè sembra che tutto vada contro di loro. A causare un grande malessere sono i problemi economici che si ritrovano ad affrontare. In questi mesi hanno un po’ esagerato con le spese e adesso si trovano in una situazione davvero complicata. Dovranno cercare di stringersi ancora un po’ sotto questo aspetto e spendere il meno possibile. Il lato finanziario vi provoca pensieri contrastanti e sentimenti di ansia e stress ma anche la sfera personale non sembra procedere come vorreste.

Stanno per accogliervi dei forti contrasti in famiglia e qualcuno potrebbe anche pensare di rompere completamente con una persona. Non fatevi prendere dalla rabbia, spesso tornare indietro dopo un’importante decisione o un errore, non è così facile. Dovete mantenere la calma: questo è per voi un periodo in cui il nervosismo è alle stelle ma prima o poi passerà. Se vi muovete nel modo giusto e fate le giuste scelte tutto tornerà presto alla ‘normalità’.