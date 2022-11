Notizia scioccante, scoppia in lacrime: “Non farai più parte della Royal Family”

Dalla Royal Family arriva una notizia che lascia davvero tutti sotto shock: “Non fai più parte della famiglia”, parole durissime.

Non sono stati affatto dei mesi facili per i componenti della Royal Family, quelli che sono appena trascorsi. Non solo hanno dovuto far fronte ad un drammatico lutto, ma hanno dato vita ad una serie di modifiche hanno sconvolti tutti. Dopo la morte della Regina Elisabetta, infatti, l’assetto dell’Inghilterra è fortemente cambiato e – dopo ben 70 anni di regno – il popolo inglese ha dato il benvenuto ad un nuovo sovrano.

Se i mesi che sono appena trascorsi non sono stati per nulla facili da vivere, il Mail on Sunday fa sapere di alcune ore decisamente impressionanti. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che sia accaduto davvero l’impensabile tra i componenti della Royal Family. Qualcosa, vi assicuriamo, di impensabile, culminata in una decisione clamoroso ed un conseguente pianto a dirotto. “È ancora sotto shock, ancora depresso”, riferisce il vice direttore del Mail on Sunday.

Stando a quanto si apprende dalla clamorosa indiscrezione lanciata dal giornale, sembrerebbe che all’interno della famiglia reale ci sia stato un colloquio importantissimo tra suoi due membri che non si è affatto concluso nei migliori dei modi. Una decisione veramente shock, ve l’assicuriamo, che ha lasciato un po’ tutti sorpresi.

Notizia shock dalla Royal Family: è successo l’impensabile

Una decisione shock, quella che il re Carlo III ha preso nei giorni scorsi e che – come riporta il Mail on Sunday – ha scombussolato, e non poco, gli equilibri della Royal Family. Da quanto ci fa sapere il giornale inglese, infatti, sembrerebbe che il nuovo sovrano abbia tenuto un colloquio con una persona di famiglia. E che gli abbia addirittura comunicato un’amara decisione. “Non riavrai mai più un ruolo pubblico”, avrebbe detto il buon Carlo da un momento all’altro. Cos’è successo, però? E, soprattutto, a chi sono rivolte le parole del sovrano?

In moltissimi sapranno che, diverso tempo fa, il principe Andrea – fratello di Carlo d’Inghilterra – è finito al centro dell’attenzione di tutti per via di uno scandalo che l’ha visto coinvolto in prima persona. Il buon Andrea, stando a quanto fa sapere il web, infatti, è stato accusato di aver abusato sessualmente di Virginia Giuffrè all’epoca minorenne. Un’accusa clamorosa, da come si può chiaramente comprendere, e che gli è già costato il pagamento di 10 milioni di sterline per evitare che il processo venisse fatto sotto i riflettori.

A distanza di mesi da quanto deciso, Andrea è finito nuovamente sotto l’attenzione di tutti per via di quello che gli è stato comunicato da suo fratello Carlo. Convocatolo presso la residenza di Birkhall, il sovrano inglese ha annunciato a suo fratello di averlo dimesso dal titolo reale. “Non tornerai mai più ad essere un reale a pieno titolo. Puoi continuare a fare una bella vita, in ogni caso. Ma non riavrai mai più il tuo ruolo pubblico in famiglia, devi accettarlo”, queste le parole che il re inglese avrebbe rivolto a suo fratello e che si leggono sul Mail on Sunday.

Cosa ne pensate di questo colpo di scena?