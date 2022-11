Tanti soldi in arrivo ma molto bene anche la salute e l’amore: settimana top per questo segno

Tanti soldi in arrivo ma molto bene anche la salute e l’amore: sarà una settimana top per questo segno.

Cosa accadrà a novembre? Se lo chiedono tutti! Grazie all’oroscopo possiamo sapere in anticipo che cosa ci riservano le settimane che stanno per seguire. Nel nostro precedente articolo vi abbiamo detto che un segno in particolare vivrà dei giorni molto fortunati, i Gemelli. Questo dopo aver camminato a lungo su una strada tortuosa sta per trovare finalmente la porta di uscita.

Sulla sua via troverà nuove opportunità di lavoro che deve prendere al volo se vuole ampliare e far crescere la carriera ma non solo. Quando il lavoro procede bene allora anche le tasche cominciano a gonfiarsi. I soldi non vi mancheranno, stanno per giungere in abbondanza. L’amore procede bene: chi è in coppia vivrà dei bei momenti, pieni di sintonia e di passione, ma anche per i single ci saranno incontri inaspettati. Qualcuno potrebbe farvi battere nuovamente il cuore dopo tanto tempo.

I Gemelli si avviano a vivere dei giorni all’insegna della serenità ma a quanto pare questo sentimento accompagnerà anche un altro segno dello zodiaco. L’aspetto economico proverà a risanarsi con l’arrivo di tanti soldi ma anche la salute e l’amore stanno procedendo a gonfie vele: questa è la sua settimana!

Novembre si è aperto e adesso stiamo nel pieno della seconda settimana. Come sta andando? Per alcuni segni dello zodiaco sta procedendo abbastanza bene, per altri la situazione non sembra trovare una via di miglioramento. Non temete, come diciamo sempre, dopo la tempesta esce sempre il sole. Per un segno in particolare queesto sole sembra essere già arrivato e questa settimana sarà molto fortunata.

Il Cancro ha le stelle che gli sorridono in tutti i sensi. Stanno vivendo dei giorni pieni di armonia, spensieratezza e i prossimi saranno altrettanto felici. Il successo sta per andargli incontro, devono solo aprire le braccia ed accoglierlo. Dopo tanto lavorare vedrete finalmente i frutti e i vostri progetti conquisteranno non solo voi ma anche le persone che sono al vostro fianco. Chi è in una fase di studio potrà dare un esame che da tempo aveva messo da parte e riuscirà anche a prendere un bel voto. La sfera privata è accompagnata dal sole che luccica da ogni angolo.

Passerete dei momenti indimenticabili in famiglia ma anche i single possono tornare a sorridere al fianco di una persona. L’unico consiglio è quello di non arrabbiarvi subito, prima di rispondere e prendere delle decisioni affrettate, riflettete bene sul da farsi. Adesso che la salute è migliorata la rabbia non vi fa bene.