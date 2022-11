È nella loro indole dire bugie: questi segni zodiacali non ti diranno mai tutta la verità

È nella loro indole dire bugie: fai attenzione perché questi segni zodiacali non ti diranno mai tutta la verità. Scopriamo di chi si tratta.

Qualche piccola bugia nella vita quotidiana non ha mai fatto del male a nessuno. Se, però, ci facciamo prendere un po’ troppo la mano la situazione rischia di diventare perfino pericolosa.

Sì, perché un conto è omettere qualche trascurabile dettaglio a cui nessuno dà peso. Un altro è mentire spudoratamente e in continuazione. In questi casi, infatti, si rischia non soltanto di dimenticarsi tutte le bugie che sono state dette, ma anche di combinare dei veri e propri pasticci e di ferire chi ci sta intorno.

Ad ogni modo, ci sono alcuni segni zodiacali che più di altri tendono a mentire e difficilmente dicono tutta la verità Sai già di chi si tratta? Scopriamolo subito!

Chi sono i più sinceri

Prima di svelare quali sono i segni zodiacali che dicono più bugie, parliamo di quelli che, al contrario, dicono sempre tutta la verità a qualunque costo. Tra i più sinceri dello zodiaco troviamo in primis il Sagittario. Basta sapergli fare le giuste domande e le risposte gli si dipingeranno sul volto.

Anche i nati sotto il segno della Vergine sono piuttosto sinceri. Nonostante la loro riservatezza, non riescono proprio a non essere schietti con gli altri. I Pesci, invece, sono degli eterni sognatori e seguono sempre il cuore. Per questo per loro mentire non ha alcun senso. Il Cancro, infine, non riesce mai a tenersi un segreto per sé risultando, quindi, estremamente sincero.

I segni zodiacali che dicono più bugie

Dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più sinceri, scopriamo ora quali sono quelli che nella vita di tutti i giorni dicono più bugie. Fai molta attenzione, perché loro non riescono mai a dire tutta la verità. Ecco di chi stiamo parlando.

Ai primi posti di questa poco onorevole classifica troviamo senza dubbi i Gemelli. Essi, di fatto, sono un segno ambiguo e contraddittorio che tende quindi a raccontare molto spesso bugie, a volte anche contraddicendosi. Il Toro, invece, è pronto a mentire per proteggere i propri interessi, mentre la Bilancia possiamo dire che omette la verità a fin di bene. Essendo, di fatto, un segno diplomatico che detesta discutere cerca sempre di mediare raccontando talvolta anche qualche piccola bugia pur di non scontentare nessuno.

Un altro inguaribile bugiardo è, infine, lo Scorpione. I nati sotto questo segno sono per natura opportunisti ed ambigui e non si fanno alcuno scrupolo a mentire ripetutamente e senza ritegno. L’importante per loro è raggiungere i propri scopi anche a costo di sopraffare gli altri e alterare la verità con una menzogna. Insomma, faresti davvero bene a stargli alla larga!