Scommetto che così gli spinaci non li hai mai cucinati: ricetta semplicissima che arriva dritta al cuore

Scommetto che così gli spinaci non li hai mai cucinati prima d’ora: la ricetta semplicissima che arriva dritta al cuore di grandi e piccini.

Stai cercando una ricetta sfiziosa e gustosissima per far mangiare gli spinaci ai tuoi figli? Allora sei capitato nel posto giusto.

Sì, perché quest’oggi stiamo proprio per svelarti una preparazione a dir poco fantastica, capace di conquistare proprio tutti. Sia i grandi che i piccini. Provare per credere! Non dovrai fare altro che seguire queste semplici indicazioni ed il gioco è fatto. Di sicuro vorranno tutti il bis perché questo piatto arriva dritto al cuore. Una bontà unica!

Scommetto che così gli spinaci non li hai mai cucinati: ricetta semplicissima

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, nei prossimi paragrafi andremo a scoprire una ricetta super sfiziosa e saporita con cui cucinare gli spinaci. Di sicuro così non li hai mai fatti prima d’ora. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi: il risultato finale è davvero eccezionale. Ti arriva dritto al cuore. Ma ora bando alle ciance ed entriamo nel vivo del nostro articolo. Ecco che cosa ti dovrai innanzitutto procurare:

3 rotoli di pasta sfoglia;

120 millilitri di latte;

120 millilitri di olio di semi;

1 uovo intero;

1 pizzico di sale;

2 cucchiai d’acqua;

1 tuorlo d’uovo;

350 grammi di spinaci;

150 grammi di feta;

semi di sesamo.

Preparazione

Come forse avrai capito dalla lista della spesa, quest’oggi andremo a preparare dei deliziosi snack con feta e spinaci. In questo modo, far mangiare le verdure ai tuoi figli sarà molto più semplice perché questa squisitezza è davvero irresistibile. Provare per credere! Sei pronto a partire?

Per prima cosa, pulisci gli spinaci e vai a lessarli in una pentola d’acqua bollente. Nel frattempo, prendi la feta e tagliala a cubetti e, a parte, sbatti l’uovo con l’olio di semi, il latte, il sale e l’acqua. A questo punto, stendi i rotoli di pasta sfoglia e spennella il primo con il composto appena preparato. Sovrapponi il secondo rotolo e spennella allo stesso modo. Ripeti l’operazione un’ultima volta e poi occupati del ripieno.

Vai, quindi, a mischiare insieme in una ciotola gli spinaci lessi con la feta. Regola di sale e mescola bene. Infine, vai a distribuire la farcia sulla pasta sfoglia ed arrotola il tutto a partire dal lato più lungo. Taglia il filone a triangolini, spennellali con il tuorlo d’uovo, cospargi la superficie con una manciata di semi di sesamo ed inforna a 180 gradi per circa un quarto d’ora.

Il consiglio extra: se vuoi puoi sostituire la pasta sfoglia con la pasta fillo. Inoltre, al posto della feta puoi utilizzare della semplice ricotta. Infine, per un tocco in più, cospargi i tuoi tringolini con dei semi di papavero. Il risultato finale sarà comunque delizioso e piacerà anche ai più piccoli.