L’attrice conferma di non voler far ricorso alla chirurgia estetica: “Non voglio competere con le più giovani”, le sue parole non sono passate inosservate.

Il desiderio di apparire sempre impeccabili e di nascondere i segni dell’età è qualcosa che accomuna un gran numero di star. C’è chi, però resiste alla tentazione di cedere alla chirurgia estetica e lo fa senza alcun problema.

Una delle attrici più amata e talentuose del nostro Paese ha ammesso più volte di non essersi mai rifatta nulla e ne è assolutamente orgogliosa. La star non ha intenzione di mettersi in competizione con le colleghe più giovani ma, soprattutto, ritiene che i troppo ritocchini creino un aspetto poco reale e meno affascinante. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

La famosa attrice dice no alla chirurgia estetica: “Preferisco far cadere quel poco che ho”

Ha compiuto da poco 60 anni ed è più bella che mai. Una bellezza 100% naturale, quella dell’amatissima attrice italiana, che non ha mai fatto ricorso alla chirurgia estetica nella sua vita. A confermarlo è stata proprio lei, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair qualche anno fa. Di chi stiamo parlando?

Della meravigliosa Elena Sofia Ricci, che senza mezzi termini ha dichiarato: “Non mi sfracello con la chirurgia plastica, perché più riempi la faccia più cade sotto il peso della gravità. Preferisco far cadere quel poco che ho e non mettermi a competere con le più giovani”. L’attrice fiorentina non ha alcuna intenzione di modificare il suo viso e renderlo troppo ‘artificiale’: “Può sempre servire una bella e affascinante cinquantenne, se divento un muppet non posso più fare nulla”.

Una posizione decisa, quella dell’attrice, che nella stessa intervista ha rivelato anche come, col passare degli anni, sia cambiato il suo rapporto con l’estetica. “Il gesto irrinunciabile è sistemarmi i capelli. A venti anni, invece, non uscivo di casa se non ero truccata. Adesso sono più sicura di me”, ha rivelato l’attrice, che ha spiegato come la cura alla sua età sia il riposo: “Vado a letto alle nove, sveglia alle 6. Non faccio poi tanto altro, anzi sì, mangio bene, non fumo, ho un personal trainer con ci faccio esercizi per scaricare la schiena”.

Una beauty routine fatta di cose semplici, quella di Elena, che è più radiosa che mai. Per lei, nei giorni scorsi, si sono ufficialmente concluse le riprese di Che Dio ci aiuti: l’attrice ha lasciato il set della settima stagione, abbandonando i panni dell’amatissima Suor Angela. Un brutto colpo per i fan della fiction di Rai Uno, che dovranno salutare colei che è stata la protagonista per ben sei stagioni. Elena Sofia Ricci sarà presente nella settima puntata, ma in soli tre episodi, tra cui l’ultimo.