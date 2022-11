Andrebbe fatto tutti i giorni ma non se ne ricorda nessuno: anche tu fai questo errore nella beauty routine?

Andrebbe fatto tutti i giorni ma non se ne ricorda nessuno: se anche tu fai questo errore nella beauty routine smetti subito.

Prendersi cura del nostro corpo è fondamentale e, proprio come ogni altra zona, anche la pelle necessita di particolari attenzioni. Soprattutto quella del viso, una della parti che lasciamo praticamente sempre esposte, insieme alle mani. Non solo: il make up che applichiamo sul viso serve senza dubbio a valorizzare i nostri lineamenti, ma, se non seguiamo alcuni piccoli accorgimenti, può danneggiare seriamente la nostra pelle.

Appurato, come abbiamo sottolineato più volte, che ogni tipo di pelle necessita di prodotti specifici, sia per quanto riguarda creme, skin care o cosmetici, c’è un passaggio che riguarda proprio tutti ma che quasi nessuno ricorda. Un errore davvero comune e altrettanto grave: così non farai altro che favorire l’invecchiamento cutaneo e la comparsa di rughe. Se anche tu sei tra la schiera di persone che dimentica questo ‘step’, corri ai ripari!

Grave errore di beauty routine: ecco cosa dimentichi di fare prima di uscire

Uno step fondamentale, da non trascurare, sia in estate che in inverno. Bisognerebbe farlo praticamente ogni giorno, prima di uscire ed esporci alla luce. Di cosa si tratta? Di un passaggio fondamentale in ogni skin care che si rispetti, ma al quale non tutti danno la giusta importanza, l’applicazione della protezione solare.

Ebbene sì, questo particolare prodotto è davvero indispensabile per il benessere della nostra pelle, e non solo in estate. Nella bella stagione, ovviamente, il nostro viso necessita di maggiore protezione quando ci troviamo al mare: mai sceglie una crema inferiore alla protezione 30 ed importante applicarla dopo ogni bagno e ogni due ore. Detto questo, quello che molti non sanno è che è fondamentale utilizzare la protezione solare per tutto l’anno, anche in inverno!

Per prevenire gli effetti negativi dei raggi UV, è consigliatissimo applicare la protezione solare in viso ogni giorno, anche quando c’è cattivo tempo e il cielo è nuvoloso: i raggi del sole filtrano allo stesso modo e, quindi, agiscono negativamente sulla nostra pelle. Abbronzarsi è, per tutti, qualcosa di bello, ma i raggi solari rappresentano spesso un nemico invisibile per la nostra pelle. Dici addio ad eritemi, macchie, secchezza, invecchiamento precoce e anche conseguenze molto più gravi: puoi farlo solo proteggendo la tua pelle con un prodotto specifico e mirato. Puoi scegliere una protezione solare, da aggiungere ai vari step della beauty routine, ma andrà benissimo anche una crema viso con protezione incorporata, da utilizzare anche come base make up. Come sempre, ovviamente, lasciati consigliare da un esperto e opta per un prodotto adatto alla tua tipologia di pelle.

Inizia ad utilizzare la crema solare anche in autunno e in inverno e vedrai che la tua pelle sarà come rinata! Provare per credere.