Come togliere le tracce di tintura: basta un solo minuto per cancellare i segni sulla pelle

Solitamente quando dobbiamo andare ad una festa importante o ad un evento ci rechiamo dal parrucchiere per fare una pettinatura diversa da quella che facciamo sempre. Il professionista è in grado di dare ai nostri capelli una forma bella e particolare. Naturalmente andiamo dal parrucchiere anche quando non dobbiamo andare in un posto specifico, ma soltanto per prenderci cura di noi.

Capita di andarci anche per tagliarli, una volta ogni tanto. Possiamo scegliere il taglio da fare, l’acconciatura o ancora prima decidiamo di voler cambiare colore. Non sempre però ci rechiamo in un negozio, è capitato a tutti di aver fatto una tintura a casa. Perdiamo meno tempo, non dobbiamo metterci d’accordo con gli orari e siamo nella nostra confort zone. Solo che rispetto a quando facciamo il colore da un professionista ci sono alcuni dettagli di cui rendersi conto.

Per esempio, mentre il parrucchiere sta attento a non sporcarci e a non lasciare segni, con appositi metodi e creme, molte volte quando facciamo la tinta da soli o comunque in casa con l’aiuto di qualcuno, restano sempre quei segni sul viso o sui vestiti. Non sempre è facile togliere le sfumature sulla pelle. Adesso però vogliamo darvi proprio per questo una soluzione facile e indolore.

Come togliere le tracce di tintura: basta solo un minuto per cancellare i segni e vedrai il risultato

Facciamo molte volte la tinta, soprattutto se iniziano a comparire i capelli bianchi. Spesso però la facciamo anche per sentirci diverse, rinnovare il look, fare delle sfumature all’interno del nostro colore naturale. Non per forza fare la tintura vuol dire avere i capelli tendenti al bianco. Per farla ci rechiamo da un parrucchiere o la facciamo direttamente a casa, da soli o con l’aiuto di qualcuno.

Capita però che stando a casa siamo meno attenti e quindi è possibile che restino delle tracce sul viso, come sulla fronte o anche sulle orecchie e sulle guance. Adesso abbiamo per voi una soluzione. Per toglierla potete usare un ingrediente che avete in frigo, il latte. Versatene un poco su un dischetto di cotone e con delicatezza strofinatelo sulle macchie. Potete anche usare del dentifricio a pasta, il risultato è lo stesso.

Un altro metodo naturale è l’uso dell’olio di oliva insieme al succo di limone. Potete sempre metterli insieme sul disco e strofinare per esempio sulla fronte. Anche l’aceto di mele è efficace per rimuovere le tracce di tintura. Questi sono alcuni metodi che possiamo mettere in pratica con l’utilizzo di prodotti che abbiamo in casa. Vi consigliamo però di mettervi un po’ di crema, anche quella che usano i parrucchieri, sulla fronte o sulle parti del viso dove solitamente vi sporcate, prima di fare il colore, in modo da prevenire il problema.