Acconciature adatte per i capelli ricci: sono queste le idee più semplici da mettere in pratica

Idee per chi ha i capelli ricci, quali acconciature fare: queste sono le più semplici da mettere in pratica.

Quando ci rechiamo ad una festa o anche solo per una semplice uscita, prima ancora, ci prepariamo. C’è chi si trucca, chi non lo fa, poi c’è la scelta degli abiti e sicuramente tra le cose da fare c’è la pettinatura. Chi ha i capelli lunghi e vuole cambiarli e non tenerli sempre sciolti si diletta a fare qualche tipo di acconciatura.

Non è sempre facile. Quante volte li abbiamo pettinati in un modo e venivano in un altro? Tante, troppe volte! Capita anche con il trucco, che dopo aver passato anche solo qualche minuto a illuminare il viso, ci rendiamo conto che non è quello che avevamo pensato di fare. Capita soprattutto quando dobbiamo andare ad occasioni. Sembra quasi che sia fatto di proposito. Fare pettinature è sempre difficile e lo è ancora di più se hai i capelli ricci.

Solitamente chi ha la chioma morbida ha una difficoltà in più. Se dobbiamo andare a qualche cerimonia abbiamo l’abitudine, se dobbiamo fare un’acconciatura da soli o deve farla un parrucchiere, di cercare un po’ in giro per presentare la forma che vorremmo avere. Ecco, oggi vogliamo consigliarvi qualche idea per chi ha i capelli ricci.

Acconciature per capelli ricci, quali idee seguire: queste sono le più semplici da mettere in pratica

Quando dobbiamo andare ad un matrimonio, ad una comunione, ad una festa di laurea o ad un compleanno, cos’è che facciamo? Ovviamente c’è il regalo da scegliere ma c’è un punto fondamentale per noi, curare il nostro aspetto. Si passa dalla scelta dell’abito a quella del trucco e a quella dei capelli. Ebbene sì, i capelli sono una delle cose più difficili da aggiustare perchè non vengono mai come vuoi, o almeno, non sempre.

Ecco perchè vogliamo darvi qualche consiglio su come aggiustare i ricci. Quali sono le acconciature più semplici da mettere in pratica? Sicuramente chi ha la chioma bella morbida, come chi ce l’ha tendente al liscio, può sempre optare per tenerli sciolti. Ci sono poi varie idee che si possono seguire. Possiamo alzarli tutti mantenendo sempre la nostra forma ondulata e aggiungere qualche fermaglio più luminoso; possiamo alzare soltanto alcuni ciuffi partendo dal davanti e legarli dietro.

In questo modo lasciamo sotto il resto dei capelli sciolti sulle spalle. C’è anche l’alternativa di legarli tutti molto stretti, tenendoli lisci davanti che tirano indietro lasciando la coda bella riccia. E ancora, possiamo alzare i capelli soltanto ad un lato con un fermaglio o con una piccola molletta. Come potete leggere, ci sono vari modi per aggiustare i capelli per un’occasioni importante. Naturalmente in questo caso parliamo della chioma riccia, ma lo stesso vale per chi ha una capigliatura liscia.