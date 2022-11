La casa di Orietta Berti non ha solo un meraviglioso giardino: c’è anche un dettaglio incredibile; tutti i segreti della dimora della cantante.

È la new entry di questa edizione del GF Vip. Per la prima volta in assoluto nel ruolo di opinionista in un reality, Orietta Berti commenta le vicende dei ‘vipponi’ della casa, elargendo loro i suoi preziosi consigli e raccontando spesso aneddoti della sua vita. Una vera e propria regina della tv, oltre che della musica, ma non tutti sanno che la mitica Orietta è una star anche suoi social

La cantante è molto attiva sul suo canale Instagram, dove spesso condivide foto e video delle sue giornate, dai backstage lavorativi ad attimi di vita quotidiana. E, sui social, è possibile scorgere alcuni angoli della sua meravigliosa casa. Un incantevole villa a Montecchio, in provincia di Reggio Emila, dotata di un enorme giardino da favola e tanti dettagli super originali. Scopriamoli insieme.

Orietta Berti regina al GF Vip, ma avete mai visto la sua casa? Dettagli incredibili

Da alcuni mesi la sua seconda casa è diventato lo studio del GF Vip, ma in molti si saranno chiesti dove vive la meravigliosa Orietta Berti. La maxi villa della cantante si trova in Emilia ed è un vero e proprio paradiso immerso nel verde: la dimora è circondata da un giardino immenso, con alberi altissimi, vasi e statue. Un vero e proprio ‘giardino incantato’, come quelli delle favole. E sul giardino si affacciano anche i balconi della casa di Orietta, anche esse ricchi di piante, che la cantante ama curare. Date un’occhiata a questo angolino, postato qualche tempo fa dalla Berti sul suo Instagram:

Eh si, uno scorcio davvero meraviglioso! Una casa completamente a contatto con la natura, ma cosa sappiamo degli interni? La cantante non ha mai mostrato granché delle sue camere, ma, nei vari post social, è possibile riconoscere uno stile assolutamente elegante e raffinato. E non sfugge un dettaglio: la passione di Orietta per gli oggetti i ceramica. Quella della cantante è una vera e propria collezione, e a confermarlo è stata proprio lei in un post condiviso lo scorso aprile. Mostrando ai fan alcune bambole ricevute in dono per la nascita della sua nipotina Olivia, Orietta ha rivelato che una l’avrebbe data alla piccola e un’altra si sarebbe unita alla sua amata collezione. Collezione che non comprende solo bambole, ma anche altri oggetti, come mini puffi e acquasantiere.

E voi, conoscevate queste curiosità sulla meravigliosa casa di Orietta Berti? Se non volete perdervi altri dettagli cosa aspettate a seguirla sul suo canale ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete!