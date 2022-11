Non puoi fare un discorso ‘serio’ con loro perché questi segni zodiacali sono proprio frivoli

Ci sarebbero dei segni zodiacali tendenti maggiormente ad essere frivoli e a prendere tutto sottogamba: scopri se ci sei anche tu tra loro!

Per quanto ogni persona sia un ‘prisma’ a livello interiore, con tutti i pregi, i difetti, le debolezze ed i punti di forza, ci sono sicuramente dei tratti della personalità preponderanti in ogni individuo. E’ vero però che la distinzione tra lati negativi e positivi non è sempre così netta ed ognuno ha al riguardo un’opinione diversa. Una caratteristica che può essere percepita tanto come una buona qualità che come un insopportabile difetto è ad esempio la frivolezza.

Coloro che ne sono dotati, appaiono più portati ad affrontare le cose con una certa superficialità che li porta a sottovalutare alcuni dettagli importanti. Come per tutte le sfaccettature di un essere umano, anche questa è dovuta a vari fattori: carattere, educazione, sensibilità, esperienze vissute. Ma non dimentichiamoci delle stelle: anche loro avrebbero la loro influenza su questo.

Cerchiamo allora di capire chi sarebbero, secondo l’astrologia, i segni dello zodiaco coi quali è difficile intavolare un discorso profondo. Potreste restare di stucco nel sapere che ne fate parte anche voi o magari il vostro partner.

Sai quali sono i segni più frivoli dello zodiaco? La risposta potrebbe sorprenderti

Non ce ne vogliano i segni di Fuoco ma, in base a ciò che sostengono alcune teorie, i membri dello zodiaco più frivoli sarebbero proprio loro tre: l’Ariete, il Leone ed il Sagittario!

Considerando il temperamento dell’Ariete che lo porta a vivere sempre al massimo, non c’è da stupirsi se, per staccare un po’ la mente da tutte le attività che svolge, debba comportarsi in modo un po’ frivolo. Ciò non gli impedisce di essere ‘serio’ quando è il momento di darsi da fare per raggiungere un obiettivo. Le frivolezze a cui l’Ariete ama dedicarsi non sono mai finalizzate a sé stesse, ma hanno sempre un senso per questo segno.

Nella scala di priorità del Leone, sono davvero poche le cose per le quali avere un atteggiamento serio. Scherzosi e tendenzialmente allegri, i nati sotto questo segno rischiano spesso di lasciarsi andare a battute inopportune e risultare quindi frivoli. Spesso lo fanno con le migliori intenzioni: cercano di sdrammatizzare ma il risultato non è quasi mai dei migliori.

Sebbene non sia affatto stupido, il Sagittario sceglie consapevolmente di prendere spesso tutto alla leggera: ciò è dovuto alla sua indole avventurosa che lo porta a vivere secondo criteri che a molti potrebbero apparire alquanto superficiali.

Fate parte anche voi di questo trio zodiacale tendente alla leggerezza nell’affrontare la vita? Se sì, siete d’accordo o non vi sentite per nulla frivoli?