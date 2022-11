Usa questo e il tuo ombretto non avrà più sbavature: non l’avevi mai pensato prima d’ora

Se anche tu hai ‘problemi’ con l’ombretto e la maggior parte è pieno di sbavature, devi assolutamente provare questo trucchetto.

Ci sono donne che preferiscono mostrarsi sempre acqua e sapone, risaltando la loro bellezza naturale, ed altre che, invece, amano prepararsi e truccarsi per qualsiasi tipo di circostanza. A seconda della situazione a cui devono prendere parte, queste sfoggiano dei trucchi davvero impressionanti. Si parte dal semplicissimo ‘mascara e matita’ fino a dei veri e proprio capolavori, che lasciano tutti senza parole.

Il ‘problema’, però, che accomuna tutte quelle donne che amano truccarsi è solo uno: l’ombretto sbavato! Si parla, infatti, di un tipo di cosmetico in polvere, che facilmente può comportare sbavature e, soprattutto, quando si è poco esperte, ad effetti per nulla perfetti. Che cosa bisogna fare in queste situazioni? La prima cosa da fare, ovviamente, è non disperarsi affatto, ma rimboccarsi subito le maniche e trovare una soluzione. Se vi dicessimo, infatti, che per non avere più un effetto dell’ombretto sbavato avete bisogno di un oggetto che si trova in tutte le case? No, non facciamo riferimento a nulla di complicato e al di fuori dal normale, ma di qualcosa che ha tutt’altra funzione. Capiamone di più.

Se usi questi quando ti trucchi il tuo ombretto non avrà più sbavature: provaci ed ammira il risultato

Ci è capitato diverse volte di parlarvi di quei trucchetti che non avreste mai immaginato e che, invece, sono piuttosto utili per risolvere alcuni fastidiosissimi problemi casalinghi. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo spiegato com’è possibile utilizzare del bicarbonato di sodio per rimediare ad una bruttissima situazione, ricordate? Stavolta, invece, vogliamo letteralmente esagerare e spiegarvi com’è possibile truccarsi senza troppe sbavature.

Sarà capitato a tantissime donne di avere una serata importante a cui presenziare, ma di non essere riusciti ad ottenere un trucco perfetto per la situazione. Se anche voi avete problemi ad applicare l’ombretto sull’occhio senza ottenere un effetto sbavato, ci pensiamo noi a dirvi tutto quello che è fondamentale per evitare questo spiacevolissimo imprevisto. La soluzione, come dicevamo poco fa, ce l’avete direttamente in casa ed è tra quelle a cui non avete mai pensato prima d’ora.

Se vi dicessimo che per ottenere un bell’effetto con l’ombretto senza che questo risulti sbavato ci occorre un semplicissimo cucchiaino da dolce, ci credereste? È proprio questo il fantastico trucchetto che abbiamo scoperto e che, senza alcun dubbio, sarà un vero e proprio salvavita per molte di voi. Truccarsi con il cucchiaino è davvero semplicissimo: appoggiatelo sulla palpebra ed iniziate a delineare la linea perfetta del vostro ombretto. Vedrete che in questo modo tutto sarà perfetto e non ci sarà alcuna sbavatura che rovini l’effetto che volete.

Clamoroso, non trovate?