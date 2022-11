Prepararli con le nostre mani li rende unici: al gusto di cioccolato, semplici e friabili, sono questi i biscotti a cui nessuno può resistere

Quando ci mettiamo ai fornelli per preparare un piatto con le nostre mani, quali che sia il risultato sembra avere sempre un gusto diverso, speciale, per la passione che ci abbiamo messo. Questa ricetta è talmente semplice che sbagliare sarà davvero impossibile. Al gusto di cioccolato, semplici e friabili: sono questi i biscotti a cui nessuno potrà resistere!

Sono golosissimi e si sciolgono in bocca, davvero una squisitezza senza precedenti. La cosa bella è che sono anche friabili e perfetti da tuffare nel latte. Faranno gola ai bambini ma anche agli adulti e nessuno in famiglia vorrà sgranocchiare altro. Vogliamo rassicurarvi sul fatto che si tratta di una preparazione davvero facile facile che ci ruberà solo una manciata di minuti e poi andrà dritta in forno. Iniziamo subito!

Biscotti al cioccolato, la ricetta lampo e semplicissima per farli a casa: che squisitezza

Ciò di cui avremo bisogno:

300 grammi di farina;

100 grammi di zucchero;

1 uovo;

80 ml di olio di semi;

50 ml di acqua;

30 grammi di cacao amaro;

zucchero a velo quanto basta;

1 cucchiaino di lievito per dolci.

In un recipiente riversiamo l’uovo, uniamo l’olio e iniziamo a lavorare con una forchetta. Passiamo quindi ad aggiungere anche l’acqua e una volta inglobata procediamo con le polveri. Setacciamo il cacao, la farina e il lievito equando il nostro composto inizierà ad prendere forma passiamo a lavorare con le mani. Impastiamo fino a quando non avremo ottenuto un panetto simile alla pasta frolla, liscio, umidi e appiccicoso.

Dal panetto stacchiamo dei pezzetti e formiamo delle palline, che schiacceremo leggermente per ottenere la classica forma tonda del biscotto. Andiamo a rotolare i biscotti nello zucchero a velo e poi a disporli in una teglia foderata di carta da forno ad una certa distanza gli uni dagli altri.

Cuociamo ora i biscotti a 180 gradi in forno ventilato, un quarto d’ora dovrebbe bastare ma potete fare una prova cottura, facendo attenzione a non scottarvi, spezzando uno dei biscotti. Lasciamoli quindi raffreddare completamente a temperatura ambiente, in questo modo otterremo una friabilità esterna mentre l’interno resterà morbidissimo.

Una volta freddi possiamo di nuovo cospargerli di zucchero a velo, se vogliamo o anche di cacao amaro, come preferite. Si sciolgono in bocca e sono golosi e semplicissimi: diventeranno subito i preferiti dei vostri bimbi e di tutta la famiglia!

Consiglio extra: se preferite potete evitare il cacao, aumentare di poco le dosi di farina e aggiungere la scorza o il succo di un agrume per realizzarli anche “classici”. Saranno profumati e irresistibili, niente da invidiare a quelli confezionati!