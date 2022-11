Non ci pensano due volte a ‘fregarti’: questi segni zodiacali sono troppo furbi, fai molta attenzione perché potrebbero fartela sotto il naso!

Furbizia o ingenuità? Come in ogni cosa anche in questo caso bisognerebbe trovare l’equilibrio perfetto tra i due poli contrapposti.

Nella vita di tutti noi, infatti, ci vuole da un lato un pizzico di furbizia e sfacciataggine, mentre dall’altro un po’ di ingenuità e buona fede. Ad ogni modo, sai quali sono i segni zodiacali più furbi di tutti? Fai molta attenzione perché non ci pensano due volte a ‘fregarti’ e a fartela sotto il naso. Ecco di chi stiamo parlando.

Furbizia o ingenuità?

Nella vita un po’ di furbizia sicuramente ci vuole. Tuttavia, come sempre, è meglio non esagerare. Se da un lato, infatti, questa caratteristica può essere considerata come un pregio, dall’altro può anche diventare un difetto qualora essere furbi significa anche essere pronti a ‘fregare’ l’altro pur di ottenere ciò che si vuole.

Allo stesso modo, anche l’ingenuità può trasformarsi facilmente da pregio in difetto. Soprattutto se questa tende a diventare invalidante per se stessi. Ma vediamo ora quali sono i segni zodiacali più furbi di tutti. In questo modo, imparerai a diffidare e a difenderti da potenziali bricconcelli, pronti perfino a ‘fregarti’ pur di raggiungere i propri obiettivi.

Questi segni zodiacali sono troppo furbi: fai attenzione

Dopo questa lunga e allo stesso tempo doverosa premessa, vediamo ora quali sono i segni zodiacali più furbi dell’oroscopo. Attenzione, perché non ci pensano due volte a fregarti’. Ebbene, al primo posto della nostra classifica troviamo i nati sotto il segno dei Gemelli. Brillanti ed estroversi, sono anche molto abili ad ‘infinocchiare’ le persone pur di ottenere ciò che vogliono. In più, riescono anche a gestire ogni tipo di situazione, mantenendo un’incredibile lucidità mentale. Questo li rende anche molto capaci a rigirare la frittata come meglio credono.

Anche il Cancro è abilissimo a manipolare il prossimo. Basta che facciano gli occhi dolci ed il gioco è fatto! Insomma, sono davvero furbissimi anche se in apparenza non si direbbe. La Bilancia, invece, cade sempre in piedi e riesce a cavarsela in un modo o nell’altro. Il tutto grazie alla sua furbizia! Inoltre, attraverso il proprio lato diplomatico, è anche in grado di sfuggire dalle situazioni più scomode. A volte, però, può inciampare rivelando la sua più intima ingenuità.

Infine, tra i segni zodiacali più furbi c’è anche la Vergine che, visto il suo lato mentale molto sviluppato, è in grado di organizzare vendette e piani davvero diabolici. In più, oltre ad essere furba, la Vergine è anche difficile da ‘fregare’ perché ha sempre tutto sotto controllo. Se anche tu, quindi, conosci uno di questi segni fai molta attenzione perché non ci penserebbero due volte a ‘fregarti’ con la loro furbizia.