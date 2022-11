I primi giorni della prossima settimana prevedono importanti novità lavorative: fai attenzione al weekend e tieni duro

I primi giorni della prossima settimana prevedono importanti novità lavorative per questo segno: fai attenzione al weekend e tieni duro.

I Segni dello zodiaco sono 12 e prendono il nome, ognuno, da una costellazione. Essi sono: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. In base al periodo e al giorno di nascita veniamo ‘identificati’ con uno di questi. Si differenziano tra loro per le caratteristiche che possiedono.

Naturalmente, lo saprete, questo non vuol dire che tutte le persone che sono di un determinato segno sono uguali o simili. Significa che hanno una predisposizione maggiore rispetto ad un altro di avere quella peculiarità che forma la personalità. Ed è proprio in base a queste caratteristiche che si sono sempre fatti dei gruppi. Per esempio, possiamo fare una classifica dei segni più testardi: al primo posto andremo a mettere il Toro. Ebbene sì, sono coloro che quando si mettono in testa una cosa non cambiano mai idea. Anche il Capricorno quando ha un pensiero difficilmente si lascia influenzare dagli altri e per questo non si muove dal suo posto. Inseriamo qui anche l’Acquario e l’Ariete, due segni a cui non manca la testardaggine.

In base a quali caratteristiche possediamo possiamo formare tantissimi altri gruppi. Questo vuol dire che le nostre reazioni dipendono naturalmente da come siamo. Un periodo brutto può essere vissuto da un segno in malo modo mentre da un altro in maniera incoraggiante. Adesso che siamo sul finire della seconda settimana di novembre ci chiediamo, come saranno i prossimi giorni? Per un segno in particolare saranno abbastanza movimentati sul lavoro: scopriamolo insieme di chi si tratta.

I primi giorni della prossima settimana prevedono novità lavorative: il weekend non sarà dei migliori per questo segno

Il mese di novembre sembra portare tante belle novità a qualche segno e brutte notizie per altri. Queste accompagneranno il percorso di uno in particolare che nella settimana prossima vedrà una svolta in campo lavorativo.

Parliamo del Cancro che finalmente dopo tanto faticare potrà essere soddisfatto dei progetti che negli ultimi mesi ha portato sul tavolo. Questi raggiungeranno la meta tanto ambita. Stessa luna farà da base anche alla sfera sentimentale con l’amore che sembra procedere per la strada giusta. Il dialogo che da tempo mancava con il partner adesso c’è. Cercate di venirvi incontro. Se avete intenzione di costruire qualcosa di solido pensateci bene prima di fare grandi mosse.

Purtroppo nel fine settimana tornerà a farsi sentire il nervosismo. Una nuova nuvola nera accompagnerà il vostro passo. Accadrà qualcosa che vi farà stare in uno stato di tensione tanto da non riuscire a trovare pace. E’ proprio in questo momento che bisogna tenere duro: ricordate che non tutto viene per nuocere e i giorni belli arriveranno anche per voi.