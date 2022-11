Sarà il momento di tirare i remi in barca: nel 2023 qualche ‘problema’ per questi segni

Sarà il momento di tirare i remi in barca: nel 2023 è in arrivo qualche ‘problema’ per questi segni zodiacali. Attenzione!

Stiamo ormai arrivando alla fine di questo lungo e particolare 2022. Un anno sicuramente importante per alcuni segni zodiacali e meno per altri che, al contrario, potremmo dire che sono stati tutt’altro che fortunati.

Ma che cosa ci aspetta, invece, per il prossimo anno? Ebbene, al di là di amore, soldi e fortuna per alcuni, è in arrivo anche qualche piccolo ed inaspettato ‘problema’ per questi segni zodiacali. Ma ora basta perdere altro tempo prezioso ed approfondiamo meglio l’argomento. In questo modo, se anche tu nel 2023 dovessi andare incontro a qualche inconveniente potrai prepararti psicologicamente con largo anticipo.

Oroscopo 2023

Prima di andare a scoprire quali segni zodiacali nel 2023 potrebbero riscontrare qualche ‘problemino’ sotto diversi punti di vista, vediamo quale sarà l’andamento generale dell’oroscopo. Come abbiamo già ricordato all’interno di alcuni nostri precedenti articoli, l’anno prossimo Giove risiederà nel segno zodiacale dell’Ariete. Ciò significa, quindi, che i segni governati da questo pianeta vivranno un periodo di grande fortuna e di successo professionale.

Ma non finisce qua, perché questo cambiamento porterà con sé anche un generale benessere per molti altri segni. Inoltre, ricordiamo che l’anno prossimo lo Scorpione sarà il favorito in assoluto delle Stelle, ma non mancheranno grandi opportunità anche per altri segni laboriosi e per chi avrà voglia di affermarsi in diversi ambiti della propria vita. Ma torniamo ora alla questione iniziale del nostro articolo di oggi e focalizziamo la nostra attenzione sui segni che nel 2023 potrebbero trovarsi a dover affrontare qualche ‘problema’. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Nel 2023 è in arrivo qualche ‘problema’ per questi segni

Al di là delle linee generali dell’oroscopo 2023, vediamo ora quali segni zodiacali dovranno prestare maggiore attenzione a ciò che gli succederà, in quanto l’anno prossimo potrebbero trovarsi a dover affrontare qualche piccolo ed inaspettato inconveniente. A tal proposito, dovranno tirare i remi in barca i segni d’Aria e, quindi, i Gemelli, la Bilancia e l’Acquario.

Nello specifico, se nella prima parte dell’anno Giove e Marte potrebbero favorire tali segni dal punto di vista del lavoro, successivamente Saturno suggerirà loro moderazione e sobrietà nelle scelte e nei comportamenti. Il 2023, infatti, sarà per i segni d’Aria un periodo di grande cambiamento in vari ambiti della vita. Dall’amore al lavoro, senza trascurare nemmeno gli altri aspetti dell’esistenza.

Ecco perché si raccomanda, come abbiamo già detto, a Gemelli, Bilancia e Acquario di riflettere bene prima di agire e di ritagliarsi del tempo e dello spazio per sé, magari anche per viaggiare. Insomma, se anche tu sei nato sotto uno di questi segni non preoccuparti perché ti basterà tirare i remi in barca per risolvere tutti i piccoli ostacoli che il 2023 avrà in serbo per te.