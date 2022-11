Se hai dell’olio d’Argan in casa sei già a metà dell’opera: usalo così, il risultato ti sorprenderà

Se in casa hai dell’olio dell’Argan sei già a metà dell’opera: usalo anche tu così, vedrai che il risultato ti sorprenderà tantissimo.

Nel corso di queste lunghe settimane ci è capitato più volte di raccontarvi come alcuni ingredienti che abbiamo in casa possono essere utilizzati in modo completamente diverso da quello ‘solito’. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo spiegato come sia possibile schiuma da barba per risolvere un fastidiosissimo problema comune, ricordate? Stavolta, invece, vogliamo spiegarvi cosa sia possibile fare con dell’olio d’Argan.

Avere dell’olio d’Argan in casa, lo sappiamo benissimo, non è affatto una cosa comune. Qualora, però, l’aveste, siamo certi che rimarrete davvero senza parole nello scoprire cosa è possibile farci. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che questo tipo di olio abbia un potere nutriente per via dei diversi tipi di vitamine che contiene ed anche per la presenza di omega-6, che lo rende totalmente indispensabile. Insomma, tutto si può dire tranne che l’olio d’Argan non sia benefico! Siete curiosi, però, di sapere com’è possibile utilizzarlo? Siamo certi che se anche voi inizierete ad usarlo così, resterete davvero senza parole per il risultato ottenuto.

Usa così l’olio d’Argan e resterai stupito dal risultato: provaci anche tu

Proveniente dall’albero dell’Argania, tipica pianta del Marocco, l’olio d’Argan è tra i più antichi e benefici oli. Sin dall’antichità, infatti, questo veniva utilizzato per curare e migliorare la propria bellezza esteriore, ma anche per risolvere una volta e per tutte alcuni problemi di salute che rendevano impossibile la vita di quelle stesse popolazioni del posto. L’olio d’Argan, quindi, ha un valore davvero inestimabile, che lo rende ancora oggi indispensabile e molto usato.

Anche voi avete in casa dell’olio d’Argan ma non sapete affatto come utilizzarlo? Sappiate che gli usi che se ne possono fare sono davvero diversi. Questo, ad esempio, può essere utilizzato per migliorare la digestione, eliminare la screpolatura dai piedi e rendere le labbra morbidissime, ma forse non tutti sanno che questo tipo di olio è fondamentale per un’altra cosa: la cura dei capelli!

Oltre a proteggere la propria chioma dal calore del phon o della piastra, l’olio d’Argan può aiutarci a ‘curare’ le doppie punte. Si tratta di un problema comunissimo, da come si può chiaramente comprendere, ma che grazie all’aiuto benefico di questo tipo di olio può essere ‘combattuto’. Cosa bisogna fare? Il procedimento da seguire è semplicissimo: bisogna versare sul palmo delle mani qualche goccia e riscaldarlo tra loro. Terminato questo primo procedimento, bisogna passarsi le mani tra i capelli, in modo che l’olio possa colpire ogni parte della chioma. Ed, infine, mettersi qualche altra goccia in mano e passarla sul cuoio capelluto. In questo modo, i vostri capelli saranno più forti e morbidi.

Un beneficio davvero clamoroso, non trovate?